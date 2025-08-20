“7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화
21년 차 이혼 전문 판사가 기억에 남는 충격적인 이혼 사건을 공개했다.
19일 방송된 tvN STORY ‘어쩌다 어른’ 10주년 특집에는 정현숙 대구가정법원 경주지원 부장판사가 출연해 수천 건의 이혼 사건을 담당하며 겪은 경험을 전했다.
정 판사는 “법정에 들어서면 부부는 서로의 잘못을 지적하며 다투고, 요즘 젊은 부부는 부모까지 함께 와 대신 싸우기도 한다”고 분위기를 설명했다.
그는 특히 기억에 남는 사건으로 “7번째 협의 이혼을 하러 왔는데, 자녀 7명의 성이 모두 달랐다”며 “아이들이 겪을 혼란과 아픔을 생각하지 않은 채 너무 쉽게 결혼을 반복한 건 아닌지 마음이 힘들었다”고 전했다.
또 정 판사는 자신의 부부 생활에 대해서도 솔직히 털어놨다. 남편이 변호사라는 그는 “부부 상담실을 찾은 적이 있는데, 상담가가 제게 집에서 말을 줄이라고 하더라. 저도 다른 부부들과 다르지 않았다”고 말해 웃음을 자아냈다.
