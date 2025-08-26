“항상 꿈꾸던 게 있었다”…김응수, MBC 사장 출마한다

배우 김응수 MBC ‘라디오스타’

배우 김응수가 ‘라디오스타’에서 MBC 사장 출마 선언부터 할리우드 진출 비하인드까지 솔직한 입담을 펼친다.27일 방송되는 MBC ‘라디오스타’에는 김응수, 신화 김동완, 코요태 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 출연해 ‘K-아재 흥행 헌터스’ 특집으로 꾸며진다.김응수는 “항상 꿈꾸던 게 있었다”며 MBC 사장 출마를 공개 선언해 스튜디오를 놀라게 한다. 그는 수많은 드라마 흥행에 기여한 자신감을 내비치며 “연예대상 대상 수상보다 MBC 사장이 더 쉽다”는 폭탄 발언으로 현장을 웃음바다로 만들었다.또 최근 손석구, 최희서와 함께한 할리우드 영화 촬영 뒷이야기를 공개한다. 비자 발급 문제로 대본을 불태웠던 사연부터 “김응수 아니면 안 된다”는 감독의 러브콜로 결국 합류하게 된 과정을 전하며 웃음과 놀라움을 안겼다. 영화 ‘타짜’에서 아귀 역 제안을 받았던 비하인드, “묻고 더블로 가” 애드리브 탄생 비화 등도 풀어놓는다.이날 방송에서는 서천군 맥문동 축제 홍보대사로 활약 중인 김응수가 트로트와 MZ 버전으로 재탄생한 테마송 무대를 꾸미며 흥을 돋운다. 또한 두 딸 자랑을 늘어놓던 그는 “숨겨둔 셋째 딸이 있다”고 깜짝 고백해 스튜디오를 술렁이게 했다는 후문이다.뉴스24