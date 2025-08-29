logo
황보, 이스라엘 국경 넘다 군인에 끌려가…“속옷까지 벗어”

입력 2025 08 29 10:43 수정 2025 08 29 10:43
KBS2 '옥탑방의 문제아들' 방송화면 캡처
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처


KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처


가수 황보가 강한 인상으로 겪은 억울한 일을 떠올리며 이스라엘 국경에서 몸 수색까지 당했던 사연을 공개했다.

황보는 28일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 ‘살면서 가장 억울한 일’에 대한 질문을 받자 “이상하게 공항이나 국경 검색대에서 나만 걸린다”고 운을 뗐다.

과거 방송인 송은이, 김숙과 함께 해외여행을 떠난 황보는 이스라엘에서 요르단으로 국경을 넘기 위해 입국 심사를 받았다고 한다.

송은이는 “걸어서 국경을 넘는 곳이라 가방을 끌고 국경을 넘었는데, 나랑 김숙만 (입국 심사를) 통과해 나왔다”며 “황보가 한참 있다가 나와서 물어봤더니 코웃음을 치면서 군인에게 잡혀갔다고 하더라”고 떠올렸다.

황보는 “국경 검색대에서 나를 불러내더니 어떤 공간에서 옷을 다 벗으라고 하더라. 속옷까지 싹 벗어야 했다. 이스라엘 여군이 나를 다 수색했다. 여군이 조사했지만 기분이 좋지 않았다”며 “내가 킬러처럼 보이나?”라고 했다.

당시 황보는 20명 가까운 일행 중 유일하게 추가 몸 수색을 받았다고 한다. 억울해하는 황보에게 패널들도 “미녀 스파이처럼 보인 거 아니냐” “황보는 이국적으로 보여서 그런 거 아니냐” 등의 이야기를 보탰다.

이 밖에도 황보는 강한 인상 탓에 환불을 쉽게 하는 이른바 ‘환불 원정대’ 골초 등의 오해를 받는다며 억울해했다. 황보는 “난 살면서 환불을 단 한 번도 해본 적이 없다. 그리고 담배를 피운 적이 없다. 그런데도 사람들이 맨날 나 보자마자 ‘라이터 있냐’고 자주 묻는다”고 토로했다.

뉴스24
