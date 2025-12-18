“친오빠는 과학고” 영재교육원 수료한 아역 배우

tvN 드라마 ‘응답하라 1988’(2015)에서 아역 ‘진주’로 얼굴을 알린 배우 김설(14)이 중학생이 된 근황을 공개했다.김설은 17일 방송된 tvN 토크 예능물 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 최근 인천북부영재교육원을 수료한 비결을 공유했다.김설은 휴대전화를 비교적 늦은 나이에 갖게 됐다고 했다.그는 “친구들은 초등학교 입학하면 바로 갖는다. 저는 고학년이 돼서 가졌다”며 “대신 오빠 책을 가져다 읽는 시간이 길어졌다. 자연스럽게 문해력이 높아지고 공부 분위기가 형성됐다”고 전했다.김설 친오빠로 과학고 전교회장인 김겸은 이날 방송에 같이 나와 “(동생이) 세 살 차이가 나는데 어릴 때부터 친구처럼 지냈다. 또래보다 훨씬 똑똑하다”고 전했다.MC 유재석은 “김설만의 특별한 공부 방법이 있다고 들었다”고 물었다.김설은 그러자 자신만의 암기법을 소개했다. 그는 “빙글빙글 돌면서 일정한 리듬으로 말하면서 외운다. 중국 수나라를 공부할 때 에스파의 ‘슈퍼노바’가 유행이었는데, 수양제를 ‘수수수수양제’처럼 리듬을 주면서 외웠다”고 웃었다.또 “영재원에 다니고 있지만 학원은 거의 다니지 않는다. 초등학교 때 학원이 적성에 맞지 않아 성적이 오히려 떨어졌고, 지금은 취미로 해금만 배우고 있다”고 설명했다.스터디카페에서 인터넷 강의를 홀로 들으며 공부한다는 김설은 “늦으면 밤 11시까지 공부한다. 저녁 8시까지는 혼자 공부한다”고 전했다.뉴시스