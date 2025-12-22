‘놀토’ 하차한다더니…박나래·키·입짧은햇님 ‘통편집 실패’?

의사 면허가 없는 ‘주사이모’로부터 의료 시술을 받았다는 논란으로 개그우먼 박나래 등 주요 출연진이 줄줄이 하차한 tvN ‘놀라운 토요일’이 하차한 출연진들을 통편집하지 못한 채 일부 노출해 화제가 되고 있다.22일 방송가에 따르면 지난 20일 방송된 ‘놀토’는 드라마 ‘태풍상사’에 출연한 김민석과 이상진, ‘폭군의 셰프’에 출연한 이주안과 윤서아가 게스트로 출연해 ‘놀토 금은방’ 콘셉트로 진행됐다.앞서 박나래가 지난 8일 방송 활동 중단을 선언한 데 이어 샤이니 멤버 키는 지난 17일, 유튜버 입짧은햇님이 19일 ‘주사이모’ 관련 논란으로 연이어 활동을 중단한다고 밝힌 바 있다. 다만 이날 방송분은 이들 출연진이 활동을 중단하기 전 녹화했던 탓에 이들의 출연 분량을 모두 들어내지 못했다.이날 방송분에서 박나래는 모든 출연진이 화면에 잡힌 장면에서만 모습을 보였다. 다만 키는 ‘몸으로 말해요’ 코너의 특성 탓 ‘원샷’ 장면이 나올 수밖에 없었다.입짧은햇님은 음식을 소개하는 ‘먹방’ 부분에서 단독으로 또는 단체 장면에서 뒷모습으로 등장했다.박나래와 키는 이번주 방송분부터 녹화에 참여하지 않는다. 입짧은햇님은 앞으로 2주 동안의 방송분의 녹화에 참여했다.앞서 ‘놀토’ 제작진은 “최선을 다해 후반 작업에 임할 예정”이라며 “멤버 충원 계획이 지금은 없다”고 밝혔다.온라인뉴스부