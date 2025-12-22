logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘놀토’ 하차한다더니…박나래·키·입짧은햇님 ‘통편집 실패’?

입력 2025 12 22 10:27 수정 2025 12 22 10:27
기사 소리로 듣기
다시듣기
tvN ‘놀라운 토요일’
tvN ‘놀라운 토요일’


의사 면허가 없는 ‘주사이모’로부터 의료 시술을 받았다는 논란으로 개그우먼 박나래 등 주요 출연진이 줄줄이 하차한 tvN ‘놀라운 토요일’이 하차한 출연진들을 통편집하지 못한 채 일부 노출해 화제가 되고 있다.

22일 방송가에 따르면 지난 20일 방송된 ‘놀토’는 드라마 ‘태풍상사’에 출연한 김민석과 이상진, ‘폭군의 셰프’에 출연한 이주안과 윤서아가 게스트로 출연해 ‘놀토 금은방’ 콘셉트로 진행됐다.

앞서 박나래가 지난 8일 방송 활동 중단을 선언한 데 이어 샤이니 멤버 키는 지난 17일, 유튜버 입짧은햇님이 19일 ‘주사이모’ 관련 논란으로 연이어 활동을 중단한다고 밝힌 바 있다. 다만 이날 방송분은 이들 출연진이 활동을 중단하기 전 녹화했던 탓에 이들의 출연 분량을 모두 들어내지 못했다.

이날 방송분에서 박나래는 모든 출연진이 화면에 잡힌 장면에서만 모습을 보였다. 다만 키는 ‘몸으로 말해요’ 코너의 특성 탓 ‘원샷’ 장면이 나올 수밖에 없었다.

입짧은햇님은 음식을 소개하는 ‘먹방’ 부분에서 단독으로 또는 단체 장면에서 뒷모습으로 등장했다.

tvN ‘놀라운 토요일’
tvN ‘놀라운 토요일’


박나래와 키는 이번주 방송분부터 녹화에 참여하지 않는다. 입짧은햇님은 앞으로 2주 동안의 방송분의 녹화에 참여했다.

앞서 ‘놀토’ 제작진은 “최선을 다해 후반 작업에 임할 예정”이라며 “멤버 충원 계획이 지금은 없다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

    thumbnail - “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

  2. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    thumbnail - 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  3. “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

    thumbnail - “비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

  4. 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

    thumbnail - 기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

  5. 정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

    thumbnail - 정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

  6. 유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”

    thumbnail - 유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved