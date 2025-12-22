계속되는 시청률 ‘3%대’ 정체…‘톱스타 배우’ 출연하고도 안방극장서 고전 중인 ‘국내 드라마’

‘경도를 기다리며’ 6회 한 장면. JTBC

‘경도를 기다리며’ 6회 갈무리. JTBC

‘경도를 기다리며’ 포스터. JTBC

‘드라마 흥행보증 수표’로 불려 온 배우 박서준이 주연으로 출연한 JTBC 토일드라마 ‘경도를 기다리며’가 시청률 3%대에 빠져 부진한 성적을 이어가고 있다.22일 시청률 조사회사 닐슨 코리아에 따르면, 전날 방송된 ‘경도를 기다리며’ 6회는 전국 가구 기준 시청률 3.4%를 기록했다. 지난 20일 방송된 5회 방송(3.3%)보다 0.1%p 상승한 수치다.지난 6일 첫 방송된 ‘경도를 기다리며’는 시청률 2.7%로 시작했다. 이후 시청률은 3.3%(2회), 3.1%(3회), 3.9%(4회)로 3%대에 갇힌 채 부침을 겪고 있다.‘경도를 기다리며’는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공 아내로 재회하며 펼쳐지는 이야기를 담은 로맨스 드라마다.6회에는 두 번째 이별의 진실을 마주한 이경도와 서지우가 오해와 상처를 털어내고 서로의 마음을 확인하는 모습이 그려졌다. 이후 두 사람이 애틋하게 포옹하는 장면이 연출되며 시청자들의 마음을 먹먹하게 했다.‘경도를 기다리며’는 방영 전부터 시청자들의 큰 기대를 모은 작품이다.남자 주인공을 맡은 ‘톱스타 배우’ 박서준은 출연 작품마다 높은 시청률을 견인하며 드라마 흥행 보증수표라고 불려 와 이번 작품에서도 흥행세를 이어가리란 전망이 나왔다. 특히 ‘김비서가 왜 그럴까’(2018) 이후 박서준이 7년 만에 복귀하는 로맨스 드라마인 만큼 팬들의 기대감을 한층 더 끌어 올렸다.여기에 넷플릭스 ‘D.P.’, ‘오징어게임’ 등으로 존재감을 키워온 ‘라이징 스타’ 배우 원지안이 합을 맞춘다는 소식이 전해지며 관심은 더 크게 쏠렸다.동시간대 tvN에서 방송되는 토일드라마 ‘프로보노’는 비교적 높은 시청률과 함께 흥행세를 이어가고 있다. ‘프로보노’는 첫 회 시청률 4.0%로 시작해 그 뒤로 6.2%(2회), 5.0%(3회), 8.0%(4회)를 기록하며 상승세를 유지해왔다. 비록 5회에서는 동시간대 ‘2025 KBS 연예대상’ 방송으로 인해 시청률 4.0%를 기록하며 대폭 하락하긴 했으나, 6회에서 다시 7.9%로 뛰어오르며 반등에 성공했다.총 12부작으로 제작된 ‘경도를 기다리며’는 종영까지 절반을 앞두고 있다. 나머지 회차로 드라마를 흥행세로 이끌며 시청률 반등에 성공할 수 있을지 이목이 집중된다.최종범 인턴기자