“이 조합으로 고작 4%?”…이정재 ‘고백 투혼’에도 반등 못한 ‘이 드라마’

배우 이정재. tvN ‘얄미운 사랑’ 방송화면

tvN ‘얄미운 사랑’ 포스터. tvN 제공

tvN ‘얄미운 사랑’ 방송화면

배우 이정재의 로맨틱 코미디 복귀작으로 주목받았던 드라마 ‘얄미운 사랑’이 기대와 달리 시청률 부진에서 벗어나지 못하고 있다.23일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’ 13회는 전국 가구 기준 4.0%의 시청률을 기록했다. 이는 지난 12회(4.7%)보다 소폭 하락한 수치로 본격적인 로맨스 전개에도 시청률 반등에는 실패한 모습이다. 순간 최고 시청률 역시 4.8%에 그쳤다.‘얄미운 사랑’은 지난달 3일 첫 방송 당시 시청률 5.5%를 기록하며 순조롭게 출발했으나 이후 단 한 차례도 5%대를 기록하지 못했다. 특히 6회에서는 자체 최저 시청률인 3.1%까지 추락하며 위기설이 불거지기도 했다.제작진은 이달 초 “작품의 완성도를 높이기 위한 재정비가 필요하다”며 한 주간 결방이라는 강수를 두기도 했으나, 휴식기 이후에도 시청률은 4%대에 머물며 ‘결방 효과’를 보지 못하고 있다.‘얄미운 사랑’은 초심을 잃은 톱스타 임현준(이정재 분)과 원칙주의 연예부 기자 위정신(임지연 분) 의 ‘밀당(밀고 당기기)’ 로맨스를 그린 작품이다.최근 방송된 13회에서는 두 주인공의 감정이 정점에 이르렀다. 그동안 마음을 숨겨왔던 임현준은 위정신에게 “꽤 오랫동안 좋아한 사람이 없었어요. 그런데 그쪽을 쭉 좋아할 것 같아요. 나랑 열 번만 만납시다”라고 진심 어린 고백을 전했다.앙숙 관계였던 두 사람이 연인으로 전환되는 분기점을 맞은 가운데, 방송 말미에는 거대 비리 사건의 증거를 손에 넣은 위정신을 향해 차량이 위협적으로 돌진하는 장면이 그려지며 긴장감을 더했다.시청자 게시판과 온라인 커뮤니티에서는 “이정재의 능청스러운 연기는 최고지만 전개가 다소 느리다”는 지적과 “이제 막 로맨스가 시작됐으니 끝까지 지켜보겠다”는 반응이 엇갈리고 있다.종영까지 단 3회만을 남겨둔 가운데 이정재와 임지연의 본격적인 ‘쌍방 로맨스’가 시청자들의 마음을 돌릴 수 있을지 관심이 쏠린다.‘얄미운 사랑’은 매주 월요일과 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.유승하 인턴기자