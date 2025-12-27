logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘사랑꾼’ 지상렬 16살 어린 여자친구 향해 “네가 내 첫사랑”

입력 2025 12 27 15:53 수정 2025 12 27 15:53
기사 소리로 듣기
다시듣기
KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들’ 시즌2
KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들’ 시즌2


코미디언 지상렬이 27일 방송하는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들’ 시즌2에서 트로트 삼인방 신성·신승태·윤준협과 함께 ‘살림남’ 고정 출연을 위해 힘을 모은다.

지상렬과 30살 차이가 나는 2000년생인 윤준협은 지상렬을 향해 “아버지보다 한 살 많다”고 말했다. 지상렬은 1970년생이다.

지상렬의 형수는 “첫사랑에 실패만 안 했으면 이런 아들이 있었을 거다”고 밝혔다.

그러자 지상렬은 “내 첫사랑은 신보람”이라고 말했다.

지상렬은 지난 8월 ‘살림남’에서 친구인 코미디언 염경환에게 16살 어린 쇼호스트 신보람을 소개받았고, 두 사람은 실제 연인이 됐다.

지상렬은 지난달 방송에서 신보람과 관계에 대해 “사귄다는 말 자체가 어색하다. 사이좋게, 따스하게 잘 만나고 있다”고 밝혔다.

또 지난 21일 열린 ‘2025 KBS 연예대상’에서 우수상을 받은 뒤 “‘살림남’을 통해 귀한 사람을 만났다. 꽃이 피면 나비가 될 수 있는 귀한 시간 만들어 준 ‘살림남’에 다시 한 번 감사하다”고 전했다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
지상렬이 신보람을 만나게 된 계기는?
TodayBest

  1. ‘혼전임신’ 곽튜브, 아내와 별거 고백… 전현무 반응은

    thumbnail - ‘혼전임신’ 곽튜브, 아내와 별거 고백… 전현무 반응은

  2. “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

    thumbnail - “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

  3. 딸 안고 반신욕하다 ‘쿨쿨’ 잠든 30대 아빠, 20개월 아기 사망 ‘충격’…美 ‘아동방임

    thumbnail - 딸 안고 반신욕하다 ‘쿨쿨’ 잠든 30대 아빠, 20개월 아기 사망 ‘충격’…美 ‘아동방임

  4. “함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

    thumbnail - “함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

  5. “대기 5시간? 2만원 주면 줄 안 서”…성심당 ‘임산부 프리패스’ 돈 주고 산다

    thumbnail - “대기 5시간? 2만원 주면 줄 안 서”…성심당 ‘임산부 프리패스’ 돈 주고 산다

  6. 한지민, 이서진 향해 “그렇게 살지마…취미로 방송하냐”

    thumbnail - 한지민, 이서진 향해 “그렇게 살지마…취미로 방송하냐”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved