logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

홍석천 “예비 사위 머리숱 많아서 좋아”

입력 2025 12 27 17:21 수정 2025 12 27 17:21
기사 소리로 듣기
다시듣기
방송인 홍석천이 입양한 딸의 결혼 준비 소식을 전했다. 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’
방송인 홍석천이 입양한 딸의 결혼 준비 소식을 전했다. 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’


방송인 홍석천이 입양한 딸의 결혼 준비 소식을 전했다.

26일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’에는 ‘엄빠들의 현실 육아 고민 I <육아는 어려워> 이웃집 가족들 EP.2’ 영상이 공개됐다.

영상에서 홍석천은 “육아는 이제 안 하는데 (자녀) 결혼에 대한 고민이 생겼다”며 “애들이 결혼할 나이가 되니까 이번에 처음 알았다. 예식장 예약이 어렵더라. 1년 전에 해야 한다더라. 한두 달 전이 아니라”라고 말했다.

그는 딸이 결혼 준비를 시작했다며 “(딸이) 먼저 얘기한다. 또 나에게 묻는 얘기가 ‘손님을 부를 거면 몇 명이 올 것 같아요?’였다”며 웃었다.

홍석천은 “내가 생일파티하면 300명이 오는데 내 딸 결혼식이면 몇 명이 올까”라고 했고, 출연진은 “천 명 오겠다”고 입을 모았다.

이어 홍석천은 예비사위에 대한 질문을 받자 “머리숱이 많아서 좋다”며 “예비사위가 부산 애인데 애교가 있다”고 덧붙였다.

상견례 여부를 묻는 말엔 “아직 안 했다”면서도 “(딸이) 어른들한테 인기가 많다”고 너스레를 떨었다.

홍석천은 2008년 이혼한 친누나의 두 자녀를 입양해 아들과 딸을 키워왔다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍석천이 현재 겪고 있는 새로운 고민은?
TodayBest

  1. ‘혼전임신’ 곽튜브, 아내와 별거 고백… 전현무 반응은

    thumbnail - ‘혼전임신’ 곽튜브, 아내와 별거 고백… 전현무 반응은

  2. “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

    thumbnail - “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

  3. 딸 안고 반신욕하다 ‘쿨쿨’ 잠든 30대 아빠, 20개월 아기 사망 ‘충격’…美 ‘아동방임

    thumbnail - 딸 안고 반신욕하다 ‘쿨쿨’ 잠든 30대 아빠, 20개월 아기 사망 ‘충격’…美 ‘아동방임

  4. “함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

    thumbnail - “함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

  5. “대기 5시간? 2만원 주면 줄 안 서”…성심당 ‘임산부 프리패스’ 돈 주고 산다

    thumbnail - “대기 5시간? 2만원 주면 줄 안 서”…성심당 ‘임산부 프리패스’ 돈 주고 산다

  6. 한지민, 이서진 향해 “그렇게 살지마…취미로 방송하냐”

    thumbnail - 한지민, 이서진 향해 “그렇게 살지마…취미로 방송하냐”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved