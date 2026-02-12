“성인용품 구매한 3000명 명단 뿌릴 것” 쿠팡 유출자 협박에 덜덜?…“사실 아냐”

쿠팡 “사실과 다른 내용 대정부질문서 언급 유감”

10일 과학기술정보통신부가 발표한 쿠팡 개인정보 유출 및 침해 사고에 관한 민관 합동 조사 결과에 따르면 개인정보 규모는 정부가 당초 추정하던 대로 3300만건을 넘어서고 범인이 들여다본 배송지 주소 등의 정보는 1억 5000만건에 달하는 것으로 파악됐다. 사진은 이날 서울의 한 쿠팡 캠프 모습. 2026.2.10. 연합뉴스

최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 조사 결과를 발표하고 있다. 2026.2.10 이지훈 기자

쿠팡 개인정보 유출 용의자가 성인용품 구매자 3000명의 명단을 외부에 공개하겠다며 쿠팡을 협박했다는 주장이 나온 가운데 쿠팡 측이 “사실이 아니다”라고 밝혔다.쿠팡은 12일 입장문을 내고 “공격자가 성인용품 주문 리스트를 별도로 만들어 금전 협박을 한 사실은 전혀 없다”며 “사실과 다른 내용이 대정부질문에서 언급돼 유감”이라고 전했다.그러면서 “최근 민관합동조사단 조사 발표와 공격자 이메일에도 공격자가 금품을 목적으로 협박했다는 내용이 없다”고 강조했다.전날 국회에서 열린 대정부질문에서 김승원 더불어민주당 의원은 쿠팡 사태와 관련해 “유출 용의자가 성인용품을 주문한 국민 3000명을 선별해 쿠팡에 ‘구매 내역을 가지고 있다. 이 정보를 유출하겠다’는 협박으로 이득을 취하려고 했다”고 밝혔다.이어 “우리 국민의 엄청난 양의 개인 정보가 범죄 집단에 의해 이용되고 있다”면서 “이에 대한 대비도 함께해야 한다. 쿠팡 문제가 굉장히 심각한 것 같다”고 지적했다.그러면서 “개인정보가 유출된 3300만여명의 국민들 중 성인용품을 주문한 3000명을 분류해 따로 리스트를 만들어 쿠팡에 ‘그 사람들의 주소·성명·전화번호를 다 알고 있으니 돈을 안 내면 이 사람들을 오픈해서 쿠팡을 곤란하게 하겠다’고 협박했다”고 주장했다.이에 김민석 국무총리는 “전반적 규모부터 내용까지 역대급”이라면서 “전체적으로 조사와 수사뿐만이 아니라 이런 것이 재발되지 않게 하기 위한 각종 대비책을 각 기관이 마련하고 있다”고 답했다.앞서 지난 10일 과학기술정보통신부에 따르면 민관합동조사단 조사 결과 3300만개 이상의 고객 계정이 유출된 것으로 확인됐다. 앞서 쿠팡이 자체 조사 결과 유출됐다고 밝힌 4500여개를 훌쩍 넘어서는 규모다.조사단에 따르면 공격자는 쿠팡에서 정보를 유출했다는 이메일을 지난해 11월 16일, 25일에 각각 두 차례 쿠팡 측에 보냈다. 해당 이메일에는 ‘1억 2000만개 이상의 배송 주소 데이터, 5억 6000만개 이상의 주문 데이터, 3300만개 이상의 이메일 주소 데이터’를 유출했다는 내용이 담겨있었다.공격자는 쿠팡의 내정보 수정 페이지에서 이름과 이메일을, 배송지 목록 페이지에서 이름, 전화번호, 주소, 공동현관 비밀번호 정보 등을 유출한 것으로 확인됐다. 조사단이 확인한 유출 계정은 총 3367만 3817개였다.정부는 최근 쿠팡 사태 용의자에 대해 중국에 범죄인 인도를 신청한 것으로 알려졌다. 그러나 이날까지 정부는 중국 측으로부터 별다른 답변을 받지 못한 것으로 파악된다.이보희 기자