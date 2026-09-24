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서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다

입력 2026 09 24 14:45 수정 2026 09 24 14:45
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가수 서인영의 생일파티 도중 그의 전 남자친구가 뜬금없이 소환돼 웃음을 자아냈다. 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처
가수 서인영의 생일파티 도중 그의 전 남자친구가 뜬금없이 소환돼 웃음을 자아냈다. 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처


가수 서인영의 생일파티 도중 그의 전 남자친구가 뜬금없이 소환돼 웃음을 자아냈다.

23일 서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘역대급 웃긴 서인영의 대환장 닮은꼴 생일파티’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에는 강유미, 이재율, 조혜련, 브라이언, 샘 해밍턴, 벤틀리, 쿠로미 등이 출연해 서인영의 생일을 축하했다.

참석자들은 서인영의 특징을 살린 닮은꼴 분장으로 등장해 유쾌한 분위기를 만들었다.

그중에서도 가장 눈길을 끈 것은 서인영과 과거 MBC ‘우리 결혼했어요’에서 가상 부부로 호흡을 맞췄던 크라운제이로 분장한 출연자였다.

이를 본 서인영은 “진짜 똑같다”며 웃음을 터뜨렸다.

가수 서인영의 생일파티 도중 그의 전 남자친구가 뜬금없이 소환돼 웃음을 자아냈다. 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처
가수 서인영의 생일파티 도중 그의 전 남자친구가 뜬금없이 소환돼 웃음을 자아냈다. 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 캡처


이에 브라이언은 깜짝 놀라며 “크라운제이였냐. 나는 (전 남친) 크○○인 줄 알았다”며 서인영의 과거 연애사를 언급해 현장을 웃음바다로 만들었다.

브라이언은 앞서 서인영 유튜브 채널에 공개된 또 다른 영상에서도 서인영의 전 남자친구와 친분이 있었다고 말해 서인영을 당황하게 만든 바 있다.

한편 서인영은 지난 2023년 결혼 후 1년 만에 이혼 소식을 전한 바 있으며, 현재는 6세 연상의 사업가 연인과 재혼을 앞두고 있다.

온라인뉴스부
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