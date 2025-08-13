logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

임시완 “홍석천이 여러 번 프러포즈”…결국 ‘구애’ 승낙

입력 2025 08 13 17:58 수정 2025 08 13 17:58
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 임시완
유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 임시완


가수 겸 배우 임시완이 방송인 홍석천의 ‘구애’에 결국 백기를 들었다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘홍석천의 보석함’에 올라온 영상에서 임시완이 등장하자 MC 홍석천·김똘똘은 계속 소리를 지르는 등 감탄했다.

임시완은 언제부터 잘생겼냐는 질문에 “그런 생각을 스스로 하지는 않았던 것 같다”며 “동네 엄마들이 예쁘게 생겼다고 하는 건 사실 누구나 듣지 않냐”고 했다.

‘학창 시절 인기’에 대해 임시완은 “제가 그런 거를 느낄 수가 없던 여건이었던 게 남중, 남고, 제아(제국의 아이들) 데뷔, 군대다”라고 했다.

아이돌이 된 계기에 대해서 임시완은 “대학교 1학년 때 캐스팅이 됐다”며 “부산대학교 기계공학부로 들어가서 공부를 해 봤는데 막상 가보니 고등학교 4학년인 거다”고 했다.

유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 임시완
유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 임시완


임시완은 “똑같이 열심히 공부하고 똑같이 반복되는 지루한 일상이었다”면서 “이건 나의 적성은 아닌 것 같다고 생각하던 찰나에 노래하는 건 좋아했으니까 ‘친친가요제’에 나갔고 그게 유명 가수들을 배출한 스타 등용문이었다”라고 회상했다.

그러면서 “전 그것도 모르고 순수한 마음에 노래가 부르고 싶어서 지원해 나갔는데 벌벌벌벌 떨면서 노래하고 예선 탈락했는데 무대 후 캐스팅 제의를 받은 것”이라고 설명했다.

임시완은 “석천 형님이 사석에서 만나 몇 번이나 저에게 프러포즈를 하셨다”며 “더이상 물러날 수가 없어서 결국 출연했다”고 설명했다.

유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 임시완
유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 임시완


홍석천이 높은 목소리로 반응하자 임시완은 “열심히 사는 건 칭찬 받아 마땅하다. 석천 형님 만나면 모두가 파이팅 한 번만 외쳐 달라”고 말했다.

촬영 도중 임시완이 지친 표정으로 허공을 바라보자 김똘똘은 괜찮냐며 걱정했고, 임시완은 “그래도 멤버 중 한 분이 비슷한 텐션이 있어서 (괜찮다)”며 멤버 황광희를 간접적으로 언급했다.

홍석천은 “비교해서 누가 더 힘듭니까”라고 묻자 임시완은 “매한가지”라고 답해 웃음을 자아냈다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

    thumbnail - 안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

  2. 조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

    thumbnail - 조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

  3. “작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’

    thumbnail - “작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’

  4. 지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’

    thumbnail - 지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’

  5. 김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼

    thumbnail - 김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼

  6. 2025년 8월 13일

    thumbnail - 2025년 8월 13일
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved