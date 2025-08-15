“이 땅에서 당당하게…” 배우 조진웅, 광복절 경축식 무대 올랐다

홍범도 장군 유해 봉환 국민특사 계기

15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에서 배우 조진웅이 국기에 대한 맹세 낭독자로 나섰다. 자료 : KBS

배우 조진웅이 제80주년 광복절 경축식에서 국기에 대한 맹세문을 낭독했다. 연예인이 광복절 경축식 무대에 올라 낭독자로 나선 건 2019년 제74주년 경축식에 참석한 그룹 신화 김동완 이후 6년 만이다.조진웅은 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에 국기에 대한 맹세문 낭독자로 나섰다.검정색 정장에 검정색 넥타이 차림의 조진웅은 우렁찬 목소리로 “나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 다짐합니다”라고 말했다.조진웅은 2021년 홍범도 장군 유해 국내 봉환 시 국민특사로 동행한 것을 계기로 낭독자로 선정됐다.조진웅은 각종 작품활동을 통해 일제강점기 독립운동가들의 정신을 기려왔다.2015년 개봉해 1200만 관객을 동원한 영화 ‘암살’에서는 신흥무관학교 마지막 졸업생 출신의 독립군 ‘추상옥’을 맡아 열연했다.백범 김구 선생의 청년 시절을 모티브로 해 2017년 개봉한 영화 ‘대장 김창수’에서는 청년 시절의 김구 선생을 연기했다. 또 광복 80주년을 맞아 홍범도 장군의 삶과 투쟁을 조명한 다큐멘터리 ‘독립군 : 끝나지 않은 전쟁’의 나레이션도 도맡았다.조진웅은 지난 13일 열린 ‘독립군 : 끝나지 않은 전쟁’의 VIP 시사회에서 “잊지 않자, 기억하자. 그것을 넘어서 우리가 당당히 지켜낼 이 땅에서 정말 당당하게 살자, 그런 계기가 됐으면 좋겠다”고 강조했다.김소라 기자