블핑 리사, 침대 위 사진 난리…“日 꽃미남 배우와 누워”

입력 2025 08 16 17:38 수정 2025 08 16 17:38
리사 인스타그램
리사 인스타그램


그룹 블랙핑크 리사가 일본 배우 사카구치 켄타로와 함께한 근황을 전했다.

리사는 15일 인스타그램에 “Still dreaming”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 리사가 사카구치 켄타로와 한 침대에 나란히 누워 포즈를 취하거나, 양치질을 함께하는 장면 등이 담겼다. 흑백 사진 속 두 사람이 서로를 끌어안은 모습도 시선을 끌었다.

두 사람은 리사의 첫 정규앨범 ‘Alter Ego(얼터 에고)’ 수록곡 ‘Dream(드림)’ 쇼트필름에서 호흡을 맞췄다. 해당 작품에서 사카구치 켄타로는 리사의 옛 연인 역할로 출연했다.

리사는 현재 프랑스 재벌 2세 프레데릭 아르노와 열애설에 휩싸여 있다. 프레데릭 아르노는 세계 최대 명품 기업 LVMH(루이비통 모엣헤네시) 회장 베르나르 아르노의 아들이자, LVMH 시계 부문 CEO다. 두 사람은 공식 입장을 밝히지 않았지만, 해외에서 함께 있는 모습이 여러 차례 포착돼 관심을 모으고 있다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
