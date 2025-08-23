logo
슈주 이게 무슨 일…김희철 “멤버 고소할 것” 고소장 올렸다

입력 2025 08 23 17:54 수정 2025 08 23 17:54
그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 멤버 동해를 상대로 한 고소장을 공개했다. 인스타그램 캡처
그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 멤버 동해를 상대로 한 고소장을 공개했다. 인스타그램 캡처


그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 멤버 동해를 상대로 한 고소장을 공개했다.

23일 김희철은 자신의 소셜미디어(SNS)에 고소장 이미지를 올렸다.

문서에는 ‘고소인 김희철’ ‘피고소인 이동해’라는 항목이 적혀 있었고, 고소 대리인에는 ‘법무법인 우주대스타엔터’라는 이름이 기재돼 눈길을 끌었다.

또 ‘고소인과의 관계’란에는 “고소인과 친인척 관계없음, 같은 아이돌 그룹 멤버, 과거 의형제 관계”라는 설명이 덧붙여있다.

김희철은 사진과 함께 “오늘 동해가 헛소리해서 놀랐지? 이동해 내가 고소할 거임”이라며 “슈퍼쇼 전 세계 빠짐없이 함께해”라고 덧붙였다.

김희철 인스타그램 캡처
김희철 인스타그램 캡처


앞서 동해는 콘서트 중 전광판에 비친 김희철의 모습을 캡처해 “영혼 추출”이라는 문구를 붙여 올리며 장난을 쳤다.

이에 김희철은 “내일은 실제로 머릴 잡아줘?”라고 받아치며 티격태격 케미를 보여줬다.

김희철은 이미 이달 초 동해가 굴욕 사진을 연달아 올렸을 때 “나 변호사랑 얘기했다. 조만간 고소장 올릴 거다”라고 예고한 바 있다.

이번 게시물은 그 예고가 이행된 셈이다. 물론 실제 고소는 아니며, 멤버 간 장난으로 보인다.

그룹 슈퍼주니어. 김희철 인스타그램 캡처
그룹 슈퍼주니어. 김희철 인스타그램 캡처


슈퍼주니어는 데뷔 20주년을 맞아 기념 투어 ‘슈퍼 쇼 10’을 열고 있다. 서울 송파구 올림픽공원 케이스포 돔(KSPO DOME)에서 오는 24일까지 서울 공연을 이어간다.

뉴스24
