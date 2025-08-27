테일러 스위프트, ♥켈시와 약혼…‘앙숙’ 트럼프 반응은

테일러 스위프트와 트래비스 켈시가 약혼했다. 테일러 스위프트 인스타그램 캡처

크리스피크림이 테일러 스위프트의 약혼을 기념하며 도넛 무료 증정 이벤트를 진행했다. 테일러 스위프트-크리스피크림 인스타그램 캡처

테일러 스위프트와 트래비스 켈시가 약혼했다. 테일러 스위프트 인스타그램 캡처

세계적인 팝스타 테일러 스위프트(35)가 미국 프로미식축구(NFL) 선수 트래비스 켈시(35)와 약혼했다.26일(현지시간) 스위프트는 자신의 인스타그램에 “여러분의 국어(English) 선생님과 체육 선생님이 결혼한다”며 약혼식 사진을 게재했다.국어 선생님은 직접 곡의 가사를 쓰는 자신을, 체육 선생님은 NFL 선수인 켈시를 가리킨 것으로 보인다.공개된 사진 속 두 사람은 미소를 지으며 얼굴을 맞대거나 포옹을 나눴다. 왼손 약지에 약혼반지를 끼고 손을 맞잡은 모습도 담겼다.스위프트의 약혼 소식은 전 세계적인 화제를 모았다. 약혼 소식을 알린 인스타그램 게시글은 1시간여 만에 1000만개가 넘는 ‘좋아요’를 받았고, 미국 주요 매체들 역시 신속하게 보도했다.켈시의 소속팀 캔자스시티 치프스는 “오늘은 동화 같은 날. 테일러 스위프트가 우리의 가족 구성원이 돼서 기쁘다”라며 축하를 건넸다.도넛 브랜드 크리스피크림은 26일(현지시간) 오후 5시부터 7시까지 오리지널 글레이즈드 도넛을 무료로 증정하는 ‘프로포즈 링 기념 이벤트’를 진행했다.평소 스위프트를 향한 팬심을 드러내 온 크리스피크림은 ‘도넛으로 만든 반지라면 언제든 결혼할 수 있다’는 문구로 스위프트의 약혼을 축하했다.민주당 지지자인 스위프트를 공개적으로 저격해왔던 도널드 트럼프 미국 대통령도 스위프트와 켈시의 약혼을 축하했다.국무회의에서 기자들에게 약혼 소식을 들은 그는 “저는 켈시가 훌륭한 선수이자 사람이라고 생각한다. 스위프트도 대단한 사람이라고 생각한다”며 “그들에게 많은 행운을 빈다”라고 말했다.스위프트와 켈시는 2023년 스위프트가 켈시의 가족과 함께 미식축구 경기를 관람하는 모습이 중계 카메라에 포착되면서 공개 연애를 시작했다.공개 연애를 했던 지난 2년간 두 사람은 가는 곳마다 이목을 끌었다. 지난해 2월 NFL 결승전인 슈퍼볼에서 켈시가 속한 캔자스시티가 우승하자 두 사람은 카메라 앞에서 키스를 나눴다.스위프트는 해당 경기를 보기 위해 일본 도쿄에서 공연을 마치자마자 전용기로 미국 라스베이거스까지 날아와 화제를 모았다.유승하 인턴기자