logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

선미 “‘이게 뭐야! 커리어 끝’ 오열”…박진영 곡에 ‘충격’ 폭로

입력 2025 08 27 16:26 수정 2025 08 27 16:26
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 그룹 원더걸스 출신 가수 선미. 유튜브 캡쳐
유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 그룹 원더걸스 출신 가수 선미. 유튜브 캡쳐


그룹 원더걸스 출신 가수 선미가 히트곡 ‘텔 미’(Tell me)에 대한 속내를 털어놨다.

최근 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 선미는 “원더걸스 데뷔곡은 ‘아이러니’였고, 몇 달 뒤에 ‘텔 미’가 나왔다”며 그룹 활동 당시를 떠올렸다.

이어 “후속곡 ‘소 핫’, ‘노바디’가 연달아 히트를 쳤는데 지금 생각해보면 정말 말이 안 되는 일”이라고 말했다.

그러면서 선미는 “히트곡 세 곡 중에서는 ‘노바디’가 가장 좋았다”라고 덧붙였다.

다만 선미는 “‘텔 미’는 사실 별로 좋아하지 않았다”라고 털어놨다. 이 곡은 원더걸스를 탄생시킨 박진영이 작곡과 프로듀싱을 맡았다.

선미는 “뮤직뱅크 대기실에서 매니저님이 ‘다음 곡이다’ 하고 들려주셨는데, 당시 16살인 제게는 생전 처음 듣는 전자음이었다”며 “이게 맞나 싶어서 울었다”라고 고백했다.

이어 “후렴 ‘텔 미 텔 미’가 반복되는데 ‘이게 뭐야?’ 싶어서 혼자 울었다. 어린 마음에 그룹 커리어가 여기서 끝나는 건가 싶기도 했다”라고 폭로했다.

또 뮤비 촬영 당시 스타일링에 대해서도 “머리에 파인애플 덩어리를 올려놓은 것 같았다. 귀여운 게 아니라 상처였다”며 “거울 보는 게 괴로웠다”고 말했다.

선미는 “‘텔 미’가 대박이 났을 때도 사람들이 왜 좋아하는지 이해가 안 갔다”고 했다.

유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 그룹 원더걸스 출신 가수 선미. 유튜브 캡쳐
유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 그룹 원더걸스 출신 가수 선미. 유튜브 캡쳐


뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

    thumbnail - ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

  2. 이혜성, 전현무와 교제 당시 “개인적 성공에만 집중했었다”

    thumbnail - 이혜성, 전현무와 교제 당시 “개인적 성공에만 집중했었다”

  3. 박준형♥김지혜, 이혼 서류 작성…재산분할 갈등

    thumbnail - 박준형♥김지혜, 이혼 서류 작성…재산분할 갈등

  4. 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

    thumbnail - 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

  5. K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

    thumbnail - K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

  6. 선수·감독으로 金·金… ‘양궁 국가대표’ 박성수 별세

    thumbnail - 선수·감독으로 金·金… ‘양궁 국가대표’ 박성수 별세
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved