선미 “‘이게 뭐야! 커리어 끝’ 오열”…박진영 곡에 ‘충격’ 폭로

그룹 원더걸스 출신 가수 선미가 히트곡 ‘텔 미’(Tell me)에 대한 속내를 털어놨다.최근 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 선미는 “원더걸스 데뷔곡은 ‘아이러니’였고, 몇 달 뒤에 ‘텔 미’가 나왔다”며 그룹 활동 당시를 떠올렸다.이어 “후속곡 ‘소 핫’, ‘노바디’가 연달아 히트를 쳤는데 지금 생각해보면 정말 말이 안 되는 일”이라고 말했다.그러면서 선미는 “히트곡 세 곡 중에서는 ‘노바디’가 가장 좋았다”라고 덧붙였다.다만 선미는 “‘텔 미’는 사실 별로 좋아하지 않았다”라고 털어놨다. 이 곡은 원더걸스를 탄생시킨 박진영이 작곡과 프로듀싱을 맡았다.선미는 “뮤직뱅크 대기실에서 매니저님이 ‘다음 곡이다’ 하고 들려주셨는데, 당시 16살인 제게는 생전 처음 듣는 전자음이었다”며 “이게 맞나 싶어서 울었다”라고 고백했다.이어 “후렴 ‘텔 미 텔 미’가 반복되는데 ‘이게 뭐야?’ 싶어서 혼자 울었다. 어린 마음에 그룹 커리어가 여기서 끝나는 건가 싶기도 했다”라고 폭로했다.또 뮤비 촬영 당시 스타일링에 대해서도 “머리에 파인애플 덩어리를 올려놓은 것 같았다. 귀여운 게 아니라 상처였다”며 “거울 보는 게 괴로웠다”고 말했다.선미는 “‘텔 미’가 대박이 났을 때도 사람들이 왜 좋아하는지 이해가 안 갔다”고 했다.뉴스24