“공항에 잠옷이라니”…지드래곤, 퍼스트클래스 전용템 입었다

가수 지드래곤. 갤럭시코퍼레이션 제공

대한항공 일등석 탑승객에게 제공되는 프레떼 파자마. 유튜브 채널 ‘대한항공’ 캡처

유튜브 채널 ‘대한항공’ 캡처

가수 지드래곤이 공항 패션으로 대한항공 일등석에서 제공되는 파자마를 착용해 화제를 모았다.지난 25일 해외 일정을 마치고 인천국제공항을 통해 귀국한 지드래곤은 자신의 굿즈인 ‘위버맨쉬’ 모자와 회색 상하의를 입고 등장했다.지드래곤이 착용한 옷은 대한항공이 퍼스트 클래스 탑승객들에게 제공하는 파자마였다.지드래곤의 퍼스트 클래스 파자마 착용 사실이 화제를 모으자 대한항공은 공식 인스타그램에 ‘대한항공 일등석 편의복과 지드래곤 님이라니. 기내 편의복도 힘 있게 소화해주는 POWER’라는 글을 게재했다.대한항공은 일등석 탑승객에게 어메니티로 잠옷을 비롯해 세면도구, 향수 등을 제공한다.올해 새로운 기업 로고 발표에 맞춰 대한항공은 기내 어메니티를 고급화했다. 이번 기내 용품 개편에는 품목별로 연간 20~50% 더 많은 예산이 투입된 것으로 알려졌다.특히 지드래곤이 착용한 파자마는 이탈리아 럭셔리 브랜드 프레떼(Frette)와 협업한 것으로 단순히 기내에서만 착용하는 편의복이 아니라 탑승 후에도 기념품으로 간직할 수 있다.앞서 그룹 BTS의 뷔와 정국이 기내에서 대한항공 일등석 전용 프레떼 잠옷을 착용한 사진이 공개돼 화제를 모으기도 했다.해당 프레떼 파자마는 최근 중고 거래 플랫폼에서 인기를 끌며 5만원대에 거래되고 있는 것으로 알려졌다.유승하 인턴기자