전현무 ‘이것’ 올려 보아와 특별한 사이 인증…인스타 난리

입력 2025 08 29 07:13 수정 2025 08 29 07:13
전현무 인스타그램
전현무 인스타그램


전현무 인스타그램
전현무 인스타그램


방송인 전현무가 자신의 소셜미디어 게시물에 보아의 노래를 배경으로 설정했다가 논란이 일자 곧바로 삭제했다.

전현무는 지난 27일 SNS에 반려견과 함께 찍은 사진을 공개하며 “요놈의 새끼를 어찌할꼬. 쿠로. 포메 안은 시츄”라는 글을 남겼다. 당시 게시물에는 보아의 신곡 ‘Crazier’가 배경 음악으로 삽입돼 눈길을 끌었다.

하지만 일부 네티즌이 과거 두 사람의 ‘취중 라이브 방송’ 논란을 언급하며 댓글을 달자, 전현무는 해당 곡을 게시물에서 즉시 뺐다. 앞서 지난 4월 두 사람은 술자리 라이브 방송 중 친밀한 행동과 발언으로 화제가 된 바 있다.

한편 전현무는 최근 JTBC ‘집 나가면 개호강’에 출연해 반려견을 잃은 뒤 겪은 힘든 시간을 털어놓으며 “펫로스 증후군이라는 개념도 몰라서 혼자 견뎌야 한다고 생각했는데 너무 힘들었다”고 고백했다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
