수지, 30대 억만장자와 결혼설 확산…소속사 대표가 나섰다

입력 2025 08 29 13:55 수정 2025 08 29 13:55
배우 수지가 6일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 스위스 시계 브랜드 ‘론진’(LONGINES) 포토콜에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.3.6 뉴스1
배우 수지가 6일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 스위스 시계 브랜드 ‘론진’(LONGINES) 포토콜에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.3.6 뉴스1


가수 겸 배우 수지가 난데없는 결혼설에 휩싸였다.

28일 증권가 정보지에는 수지가 30대 억만장자인 국내 대형 뷰티기업 CEO와 결혼을 앞두고 있다는 소문이 퍼졌다. 이후 온라인 커뮤니티와 카페 등을 통해 해당 내용이 확산되며 루머가 일파만파 커졌다.

그러나 이는 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 수지 소속사 매니지먼트 숲의 김장균 대표는 이날 인스타그램을 통해 “유언비어 퍼뜨리다 걸리면 혼난다”고 강력히 반박했다. 근거 없는 소문임을 못 박은 것이다.

소속사 측은 앞서 다른 소속 배우들의 근거 없는 열애설·결혼설에도 적극 대응해 온 바 있다. 이번에도 허위 루머를 조기에 차단하려는 강경한 입장이 재차 확인된 셈이다.

한편, 수지는 오는 10월 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’ 공개를 앞두고 있으며, 2026년 공개 예정인 디즈니+ 작품 ‘현혹’을 촬영 중이다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
