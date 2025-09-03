박탐희, 암 투병 고백 “남겨질 아이들에 고통”

배우 박탐희. 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’ 캡처

배우 박탐희가 과거 암 투병 사실을 고백했다.박탐희는 3일 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’에 올라온 ‘최초 공개! 8년 동안 아무에게도 말하지 못했던 이야기’라는 제목의 영상에 출연했다.박탐희는 “너무 떨린다”며 지난 2017년 학부모 모임에서 의사에게 조언을 듣고 건강검진을 받았다고 말문을 열었다.그는 조직 검사를 받은 후 암 진단을 받았다고 전했다. 그러면서 “심장이 쿵 소리가 나면서 지하로 확 빨려들어갔다가 올라오는 느낌이었다”며 “그때부터 암 환자가 됐다”고 말했다. 이어 “아이를 보는데 눈물도 안 났다. 어떡하지 그 생각만 들었다”고 덧붙였다.그러면서 “2017년 5월 암 환자가 됐다”며 “죽음이 현실적으로 다가오니까 다르더라. 말로 표현할 수 없는 감정이었다. 그때가 40살이었다”고 했다.박탐희는 “남겨질 아이들이 엄마 없이 자랄 수 있다는 것에 고통스러웠다”며 “가족들은 모르고 친언니만 알았다. 죽을 것 같이 아팠다. 이걸 다른 사람들이 알면 아프니까 아프게 하고 싶지 않았다”고 말했다.그는 “그때 초기였는데 개복을 해보니까 전이가 됐다고 하더라. 큰 수술이 됐고 항암 치료를 받아야 했다”고 밝혔다.이어 “항암을 하면 머리카락이 100% 빠지고 머리가 나는 게 오래 걸린다더라. 저는 일하는 걸 좋아하는 사람인데 몇 년간 활동을 못하는 상황이 됐다. 너무 괴로웠다”고 털어놨다.그는 항암 치료를 위한 케모포트를 늑골 밑에 삽입했다며 “그때 진짜 암 환자인 게 실감이 났다”고 했다.그러면서 “그때 처음으로 ‘저 딱 한 번만 울어도 되냐’고 묻고는 주저앉아 펑펑 울었다”고 말하며 눈물을 흘렸다.현재 추적 검사 중이라는 박탐희는 “항암 후 6개월에 한 번씩 검사하고, 5년이 지나면 1년마다 검사를 한다”면서 “지난 4월에 다녀왔는데 또 1년을 받아 왔다. 하루하루를 소중하게 살고 있다”고 전했다.박탐희는 2008년 사업가 남편과 결혼해 슬하에 아들 한 명과 딸 한 명을 두고 있다.뉴스24