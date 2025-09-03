logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘♥PD 아내’ 새신랑 민경훈, 기쁜 소식 전했다 “최선 다할게요”

하승연 기자
입력 2025 09 03 17:50 수정 2025 09 03 17:50
기사 소리로 듣기
다시듣기
밴드 ‘버즈’ 출신 가수 민경훈과 JTBC ‘아는 형님’ 연출자 출신인 신기은 JTBC PD가 17일 서울 중구 신라호텔에서 결혼한다. 사진은 청첩장에 실린 결혼 화보 사진.
밴드 ‘버즈’ 출신 가수 민경훈과 JTBC ‘아는 형님’ 연출자 출신인 신기은 JTBC PD가 17일 서울 중구 신라호텔에서 결혼한다. 사진은 청첩장에 실린 결혼 화보 사진.


경기 양평군이 3일 가수 민경훈을 군 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.

민경훈은 록밴드 ‘버즈’의 보컬로 데뷔해 ‘겁쟁이’, ‘가시’, ‘나에게로 떠나는 여행’, ‘남자를 몰라’ 등 수많은 히트곡을 발표했다.

또 방송 예능 ‘옥탑방의 문제아들’, ‘아는 형님’ 등에 출연해 많은 사랑을 받고 있다.

전진선 경기 양평군수(왼쪽)와 가수 민경훈이 기념사진을 찍고 있다. 양평군 제공
전진선 경기 양평군수(왼쪽)와 가수 민경훈이 기념사진을 찍고 있다. 양평군 제공


민경훈은 “사람과 자연이 함께하는 행복하고 아름다운 군의 홍보대사가 돼 영광스럽다”며 “살기 좋은 양평, 매력 넘치는 양평을 더욱 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전헀다.

전진선 양평군수는 “뛰어난 음악적 재능은 물론이고 진솔하고 긍정적인 에너지로 큰 사랑을 받는 민경훈 씨를 군 홍보대사로 위촉하게 돼 매우 기쁘다”고 말했다.

밴드 ‘버즈’ 출신 가수 민경훈과 JTBC ‘아는 형님’ 연출자 출신인 신기은 JTBC PD가 17일 서울 중구 신라호텔에서 결혼한다. 사진은 청첩장에 실린 결혼 화보 사진.
밴드 ‘버즈’ 출신 가수 민경훈과 JTBC ‘아는 형님’ 연출자 출신인 신기은 JTBC PD가 17일 서울 중구 신라호텔에서 결혼한다. 사진은 청첩장에 실린 결혼 화보 사진.


민경훈은 지난해 11월 4세 연하 신기은 PD와 결혼했다. 민경훈과 신기은 PD는 JTBC 예능 ‘아는 형님’을 통해 인연을 맺어 더욱 화제를 모았다.

하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    thumbnail - 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. 연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

    thumbnail - 연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

  3. 이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”

    thumbnail - 이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”

  4. ‘올해 34세’ 임영웅 “35살 되면 결혼 생각” 입 열었다

    thumbnail - ‘올해 34세’ 임영웅 “35살 되면 결혼 생각” 입 열었다

  5. “지구상 100명 중 1명은 이렇다”는데…충격 분석

    thumbnail - “지구상 100명 중 1명은 이렇다”는데…충격 분석

  6. “한국 여성과 결혼 1년만에…잠수 탔다” 충격 이혼 사유 고백한 외국인

    thumbnail - “한국 여성과 결혼 1년만에…잠수 탔다” 충격 이혼 사유 고백한 외국인
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved