logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

입력 2025 09 07 10:47 수정 2025 09 07 10:47
기사 소리로 듣기
다시듣기
김종국 인스타그램 캡처
김종국 인스타그램 캡처


가수 겸 방송인 김종국(49)이 지난 5일 비공개 결혼식을 치른 가운데 바로 다음날 소셜미디어(SNS)에 결혼 이후 첫 게시물을 올렸다.

6일 김종국은 인스타그램 스토리에 모 스포츠 브랜드에서 선물 받은 복싱 장비 사진을 올리며 감사 인사를 전했다. 해당 게시물에서 결혼과 관련한 언급은 없었다.

김종국은 전날 서울 강남구의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 하객은 가족 및 가까운 지인으로만 제한됐다. 사회는 유재석이 맡았다.

신부는 비연예인으로, 결혼식 이후에도 사진이나 정보가 일절 공개되지 않았다.

부부 예능 출연 가능성도 사전에 차단했다. 김종국은 SBS ‘런닝맨’에서 “예비 신부를 ‘미운 우리 새끼’에서 공개할 것 아니냐”는 의심에 “절대 안 한다. 연예계 분이 아니다”라고 선을 그은 바 있다.

김종국은 지난 8월 팬카페를 통해 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 “데뷔 30주년인데 앨범은 못 만들고 제 반쪽을 만들었다”며 “많이 늦었지만 이렇게 가는 게 다행이다. 축하해 주시고 응원해 주시면 감사하겠다. 잘 살도록 노력하겠다”고 밝혔다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

    thumbnail - 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

  2. “잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

    thumbnail - “잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

  3. “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

    thumbnail - “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

  4. 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

    thumbnail - 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

  5. ‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

    thumbnail - ‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

  6. 49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다

    thumbnail - 49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved