김종국 “예비신부가 헬스 종사자? 연애 기간은…”

가수 김종국. KBS ‘옥탑방의 문제아들’

‘새신랑’ 가수 김종국이 자신의 예비신부를 둘러싼 여러 추측에 입을 연다.11일 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에서는 배우 박영규가 옥탑방 손님으로 찾아와 새신랑 김종국에게 자신의 경험담을 바탕으로 솔직한 결혼 생활 조언을 전한다.박영규는 김종국에게 “이제 초혼이야? 너 나이 때 나는 두 번째 결혼했어”라며 솔직하게 과거를 밝혀 옥탑방을 웃음바다로 만든다. 이어 박영규는 “와이프에게 모든 걸 다 줘. 금고 키도 주고, 비밀번호도 다 줘”라며 사랑꾼의 모습을 드러내 김종국을 당황시킨다.이에 김숙이 “선배님도 다 맡기셨느냐”고 묻자 박영규는 “다 퍼주는 마음으로 살라는 뜻”이라며 다급하게 수습에 나서 웃음을 자아낸다. 박영규가 “화끈하게 줄 거 다 주고 헤어졌어”라며 자신의 상남자식 이별 방법을 공개하자 김숙은 “이제 결혼하는 애한테 이 조언이 맞는거냐”라며 동공지진을 일으킨다.그런가 하면 김종국은 새신부를 둘러싼 여러 소문들에 대해 해명한다. 김종국은 “헬스 종사자도, 20살 차이도 아니다”면서 “연애 기간이 길지 않아서 소문이 안 난 것”이라고 설명한다. 이에 김숙은 “꽁꽁 숨겨서 인형과 결혼하는 줄 알았다”고 돌직구를 날린다.뉴스24