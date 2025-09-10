팀 쿡과 나란히 선 ‘K팝 아이돌’…‘애플 신제품’ 행사에 참석한 배경

애플 신제품 행사에 참석해 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)와 나란히 선 윤호의 모습. 윤호 인스타그램 게시물 캡처

애플 신제품 행사에 참석한 윤호는 행사장 곳곳에서 촬영한 인증샷(왼쪽)을 공개했다. 구독자 276만명을 보유한 국내 테크 유튜버 잇섭과 함께 찍은 사진(오른쪽)도 올렸다. 윤호 인스타그램 게시물 캡처

윤호가 주연을 맡은 뮤직 스낵 무비 ‘백! 스테이지’의 예고편. CJ ENM 제공

그룹 에이티즈의 윤호가 미국에서 애플 신제품 행사에 참석했다.9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크 내 스티브 잡스 시터어에서 열린 애플 신제품 행사에서 윤호는 팀 쿡 최고경영자(CEO)와 무대에 올라 신제품을 체험했다.윤호는 쿡 CEO와 함께 ‘아이폰 에어’ 등의 신제품을 체험하고, 쿡 CEO로부터 신제품에 대한 간단한 설명을 들었다.윤호는 “애플로부터 초청받게 돼서 이곳에 오게 됐다”며 “아이폰 에어 등 평소에 이번 기기들의 디자인에 관심이 있었다”고 말했다.이어 “쿡 CEO가 제품에 관해 설명을 해줬다”며 “전체적인 디자인과 함께 최대한 무게에 신경을 썼다고 말해줬다”고 전했다.윤호는 행사 이후 자신의 소셜미디어(SNS)에 쿡 CEO와 함께 찍은 사진을 비롯해 행사장 곳곳에서 촬영한 인증샷을 공개했다.또 구독자 276만명을 보유한 국내 테크 유튜버 잇섭과 함께 찍은 사진을 올리기도 했다.윤호의 이번 행사 참석은 최근 있었던 작품 촬영과 연관된 것으로 보인다.지난달 윤호는‘아이폰 16 프로’로 전체 분량을 촬영한 뮤직 스낵 무비 ‘백! 스테이지’(Back! Stage)에 주연 배우로 출연하며 스크린에 데뷔했다.지난 6일에는 서울 중구 애플 명동점에서 열린 ‘투데이 앳 애플’(Today at Apple) 세션에 방성준 감독, 김영국 촬영감독과 함께 참석해 ‘백! 스테이지’의 촬영기를 공개하기도 했다.해당 작품은 CJ ENM OST 콘텐츠사업팀이 기획부터 제작, OST까지 전 과정을 총괄했으며, 특히 아이폰 16 프로로 22분 분량의 영화를 전편 촬영하는 새로운 시도를 선보여 제작 단계부터 관심을 모았다.최종범 인턴기자