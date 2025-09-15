logo
“시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

입력 2025 09 15 15:53 수정 2025 09 15 15:53
배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처
배우 안소영. 유튜브 채널 '윤미라' 캡처


배우 안소영이 영화 ‘애마부인’ 촬영 당시 뒷이야기를 털어놨다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘윤미라’에 올라온 영상에 따르면 안소영은 애마부인 촬영 당시 감독이랑 현장에서 매일 싸웠다고 전했다.

안소영은 “시나리오를 봤을 때는 야한 내용이 없었는데, 촬영 현장에 가면 내용이 달라져 있었다. 그래서 힘들었다”고 토로했다.

특히 “그때는 감독이 시도 때도 없이 벗으라고 했다”고 폭로했다.

배우 안미라가 안소영에게 “애마부인 덕분에 여전히 ‘섹시의 아이콘’으로 각인돼 있다”고 하자 안소영은 “사람들이 그렇게 생각하는데 난 애마부인 때문에 망했다”고 해 놀라움을 안겼다.

배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처
배우 안소영. 유튜브 채널 '윤미라' 캡처


배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처
배우 안소영. 유튜브 채널 '윤미라' 캡처


안소영은 “이름은 알렸을지 몰라도 나는 연기자가 되고 싶었던 사람”이라고 했다.

그는 애마부인에 출연한 이후 광고 계약이 모두 끊겼다고 했다.

안소영은 “(애마부인을 촬영하기) 전엔 광고를 많이 찍었다. 애마부인 때문에 다 떨어졌다. 야간 업소에서 노래하기 시작한 이유도 그 때문”이라고 했다.

애마부인은 지난달 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘애마’를 통해 재조명됐다.

이 작품은 1980년대 충무로를 배경으로 세상에 맞서는 여자 배우들의 모습을 담았다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
