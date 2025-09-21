logo
심현섭 “쌍둥이 낳으면 혜택 더 좋다고…” 깜짝 소식

TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 심현섭
TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 심현섭


코미디언 심현섭이 2세 계획을 공개해 시민들로부터 응원을 받았다.

20일 심현섭의 유튜브 채널에는 ‘짜장서빙 부인 땀 흘렸네’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에는 아내 정영림과의 결혼으로 ‘울산 사위’가 된 심현섭이 울산 울주군의 한 행사에 참석한 모습이 공개됐다.

‘어르신 섬김 짜장면’ 봉사활동에 나선 심현섭과 정영림은 직접 짜장면도 만들고 어르신들을 위해 음식 서빙도 하는 등 훈훈한 시간을 가졌다.

이후 심현섭은 마이크를 잡고 인사말을 전하기도 했다.

심현섭은 이때 아내를 향해 “울주군에 이사 오고 싶은 이유가 뭐냐”라며 “아이를 낳으면 혜택이 좋다고 한다. 쌍둥이를 낳으면 더 혜택이 좋다고 한다. 쌍둥이는 혜택이 두배다”라고 2세 계획을 언급해 눈길을 끌었다.

심현섭, 정영림 부부는 TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’을 통해 인연을 맺고 지난 4월 결혼식을 올렸다.

두 사람은 2세를 가지기 위해 노력 중인 것으로 전해졌다.

이들은 최근 방송을 통해 임신 테스트기 결과를 공개하기도 했는데, 임신이 아니라는 결과가 뜨자 심현섭은 아쉬운 마음을 감추지 못했다.

