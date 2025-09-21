아이유도 참여한 ‘챌린지’…과자에 ‘두 글자’ 새겼을 뿐인데 SNS·매출 다 잡았다

아이유가 라이브 방송에서 칸쵸에 적힌 이름을 확인하고 있다. 글로벌 팬 플랫폼 ‘베리즈’ 라이브 방송 캡처

이번 이벤트에서는 칸쵸에 인기 신생아 이름 500개와 공식 캐릭터 이름(카니, 쵸니, 쵸비, 러비)을 무작위로 새겨 넣었다. 소비자는 자신이나 지인의 이름이 적힌 과자를 찾아 SNS에 지정 해시태그와 함께 인증 사진을 올리면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다. 인스타그램 갈무리

롯데웰푸드 칸쵸가 과자 위에 두 글자 이름을 새겨 넣은 이색 이벤트를 열자, 소셜미디어(SNS) 등에서 자신의 이름을 찾아 인증하는 챌린지가 인기를 끌고 있다. 가수 아이유(본명 이지은)도 라이브 방송을 통해 자신의 본명이 적힌 칸쵸를 찾는 모습을 보여줘 이벤트 화제성이 한 층 더 높아지는 모양새다.롯데웰푸드는 지난 6일부터 ‘내 이름을 찾아라’ 이벤트를 진행하고 있다.이번 이벤트에서는 칸쵸에 인기 신생아 이름 500개와 공식 캐릭터 이름(카니, 쵸니, 쵸비, 러비)을 무작위로 새겨 넣었다. 소비자는 자신이나 지인의 이름이 적힌 과자를 찾아 SNS에 지정 해시태그와 함께 인증 사진을 올리면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다.아이유는 21일 글로벌 팬 플랫폼 ‘베리즈’에서 라이브 방송을 열고 직접 이벤트에 참여했다.이날 아이유는 “이름이 쓰여 있는 칸쵸가 출시됐다는 이야기를 듣고 칸쵸를 한 번 사봤다”며 “지은이라는 이름이 나오는지 안 나오는지 테스트해보겠다”고 말했다.아이유는 칸쵸를 개봉하고 과자 위로 새겨진 이름을 일일이 확인했으나 자신의 이름이 나오지 않자 “내 이름이 흔한 이름이기 때문에 바로 나오지 않을까 생각했는데 의외로 없다”며 “첫판에 나오지 않을까 생각했는데 세상엔 너무 많은 이름이 있으니까”라며 다소 아쉬운 감정을 드러냈다.이어 두 번째 칸쵸를 개봉한 뒤 “내 이름은 안 나올 것 같다. 지은이는 아무래도 없나 보다”라며 과자를 전부 확인했으나 결국 자신의 이름을 발견하지 못한 채 “지은이만 없네. 지혜, 지안이도 있는데”라며 실망감을 표했다.이에 스태프가 ‘지’와 ‘은’을 잘라 이어 붙인 ‘지은’ 칸쵸를 만들어서 주자 아이유는 “지은이는 지은이인데 똑 갈라서 붙였다. 아무튼 지은이도 있다. 고맙다”면서 영혼 없는 리액션을 보여 웃음을 자아냈다.칸쵸 이벤트는 과자 위로 두 글자 이름을 새겨 넣는 단순한 아이디어를 채택했지만 SNS에서 폭발적 반응을 얻고 있다. 10대 사이에서는 좋아하는 아이돌 이름을 찾아 인증하는 게 유행처럼 번지고 있고, 글자를 조합해 자신과 가족, 친구 등의 이름을 만들어 게시물로 공유하는 사례도 이어지고 있다.이런 인기에 힘입어 편의점에서 칸쵸 판매량도 급증하고 있다. GS25의 칸쵸 하루 평균 판매량은 전월 대비 289% 증가했다. 세븐일레븐과 이마트24는 각각 150%, 102%씩 늘었다. 편의점 일부 매장에서는 품절 사태까지 빚어지고 있는 것으로 알려졌다.최종범 인턴기자