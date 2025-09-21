logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

아이유도 참여한 ‘챌린지’…과자에 ‘두 글자’ 새겼을 뿐인데 SNS·매출 다 잡았다

최종범 인턴기자
입력 2025 09 21 14:18 수정 2025 09 21 14:18
기사 소리로 듣기
다시듣기
아이유가 라이브 방송에서 칸쵸에 적힌 이름을 확인하고 있다. 글로벌 팬 플랫폼 ‘베리즈’ 라이브 방송 캡처
아이유가 라이브 방송에서 칸쵸에 적힌 이름을 확인하고 있다. 글로벌 팬 플랫폼 ‘베리즈’ 라이브 방송 캡처


롯데웰푸드 칸쵸가 과자 위에 두 글자 이름을 새겨 넣은 이색 이벤트를 열자, 소셜미디어(SNS) 등에서 자신의 이름을 찾아 인증하는 챌린지가 인기를 끌고 있다. 가수 아이유(본명 이지은)도 라이브 방송을 통해 자신의 본명이 적힌 칸쵸를 찾는 모습을 보여줘 이벤트 화제성이 한 층 더 높아지는 모양새다.

롯데웰푸드는 지난 6일부터 ‘내 이름을 찾아라’ 이벤트를 진행하고 있다.

이번 이벤트에서는 칸쵸에 인기 신생아 이름 500개와 공식 캐릭터 이름(카니, 쵸니, 쵸비, 러비)을 무작위로 새겨 넣었다. 소비자는 자신이나 지인의 이름이 적힌 과자를 찾아 SNS에 지정 해시태그와 함께 인증 사진을 올리면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다.

아이유는 21일 글로벌 팬 플랫폼 ‘베리즈’에서 라이브 방송을 열고 직접 이벤트에 참여했다.

이날 아이유는 “이름이 쓰여 있는 칸쵸가 출시됐다는 이야기를 듣고 칸쵸를 한 번 사봤다”며 “지은이라는 이름이 나오는지 안 나오는지 테스트해보겠다”고 말했다.

아이유가 라이브 방송에서 칸쵸에 적힌 이름을 확인하고 있다. 글로벌 팬 플랫폼 ‘베리즈’ 라이브 방송 캡처
아이유가 라이브 방송에서 칸쵸에 적힌 이름을 확인하고 있다. 글로벌 팬 플랫폼 ‘베리즈’ 라이브 방송 캡처


아이유는 칸쵸를 개봉하고 과자 위로 새겨진 이름을 일일이 확인했으나 자신의 이름이 나오지 않자 “내 이름이 흔한 이름이기 때문에 바로 나오지 않을까 생각했는데 의외로 없다”며 “첫판에 나오지 않을까 생각했는데 세상엔 너무 많은 이름이 있으니까”라며 다소 아쉬운 감정을 드러냈다.

이어 두 번째 칸쵸를 개봉한 뒤 “내 이름은 안 나올 것 같다. 지은이는 아무래도 없나 보다”라며 과자를 전부 확인했으나 결국 자신의 이름을 발견하지 못한 채 “지은이만 없네. 지혜, 지안이도 있는데”라며 실망감을 표했다.

이에 스태프가 ‘지’와 ‘은’을 잘라 이어 붙인 ‘지은’ 칸쵸를 만들어서 주자 아이유는 “지은이는 지은이인데 똑 갈라서 붙였다. 아무튼 지은이도 있다. 고맙다”면서 영혼 없는 리액션을 보여 웃음을 자아냈다.

이번 이벤트에서는 칸쵸에 인기 신생아 이름 500개와 공식 캐릭터 이름(카니, 쵸니, 쵸비, 러비)을 무작위로 새겨 넣었다. 소비자는 자신이나 지인의 이름이 적힌 과자를 찾아 SNS에 지정 해시태그와 함께 인증 사진을 올리면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다. 인스타그램 갈무리
이번 이벤트에서는 칸쵸에 인기 신생아 이름 500개와 공식 캐릭터 이름(카니, 쵸니, 쵸비, 러비)을 무작위로 새겨 넣었다. 소비자는 자신이나 지인의 이름이 적힌 과자를 찾아 SNS에 지정 해시태그와 함께 인증 사진을 올리면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다. 인스타그램 갈무리


칸쵸 이벤트는 과자 위로 두 글자 이름을 새겨 넣는 단순한 아이디어를 채택했지만 SNS에서 폭발적 반응을 얻고 있다. 10대 사이에서는 좋아하는 아이돌 이름을 찾아 인증하는 게 유행처럼 번지고 있고, 글자를 조합해 자신과 가족, 친구 등의 이름을 만들어 게시물로 공유하는 사례도 이어지고 있다.

이런 인기에 힘입어 편의점에서 칸쵸 판매량도 급증하고 있다. GS25의 칸쵸 하루 평균 판매량은 전월 대비 289% 증가했다. 세븐일레븐과 이마트24는 각각 150%, 102%씩 늘었다. 편의점 일부 매장에서는 품절 사태까지 빚어지고 있는 것으로 알려졌다.

최종범 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “여자 될래”…직접 칼로 ‘그곳’ 시술한 男 ‘끔찍한 최후’

    thumbnail - “여자 될래”…직접 칼로 ‘그곳’ 시술한 男 ‘끔찍한 최후’

  2. “신체부위 ‘이 곳’ 관리 안 하면 췌장암 위험 높아진다”

    thumbnail - “신체부위 ‘이 곳’ 관리 안 하면 췌장암 위험 높아진다”

  3. “서핑보드 좀 빌려주세요!” 2m 파도 뚫고 관광객 구한 제주 경찰

    thumbnail - “서핑보드 좀 빌려주세요!” 2m 파도 뚫고 관광객 구한 제주 경찰

  4. 10대男에 수면제 먹이고 ‘음란행위’ 40대 男약사…발칵 뒤집힌 日

    thumbnail - 10대男에 수면제 먹이고 ‘음란행위’ 40대 男약사…발칵 뒤집힌 日

  5. 강동원·씨엘까지 터졌다…‘이 의혹’ 논란에 경찰 수사 착수

    thumbnail - 강동원·씨엘까지 터졌다…‘이 의혹’ 논란에 경찰 수사 착수

  6. “이런 모습 처음”…김희애, 헤어롤 주렁주렁 출근길 포착

    thumbnail - “이런 모습 처음”…김희애, 헤어롤 주렁주렁 출근길 포착
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved