톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락 사고를 당했다. 유튜브 채널 ‘Sony Pictures Entertainment’ 캡처

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더 선(The Sun) 등 현지 매체에 따르면 홀랜드는 지난 19일 촬영 중 추락해 머리를 다쳤고 응급실로 이송됐다. 당시 스턴트 대역이었던 여성도 구급차로 병원에 옮겨졌다.다행히 큰 부상으로 이어지지 않아 홀랜드는 뇌진탕 치료를 받고 퇴원했다.이번 사고로 영화 촬영은 중단됐다. 제작사인 마블 스튜디오와 소니 픽처스는 회의를 열어 향후 제작 방향을 결정할 예정이다.홀랜드의 부친 도미닉 홀랜드는 사고 이후 런던에서 열린 자선 만찬에서 “아들이 한동안 촬영에 복귀하지 못할 것”이라고 언급했다.이날 행사에는 홀랜드도 약혼자인 배우 젠데이아와 함께 참석했으나 몸 상태가 좋지 않아 일찍 자리를 뜬 것으로 알려졌다.현지 매체들은 이번 추락사고에 대한 영국 보건안전청(HSE)의 조사가 진행될 수 있다고 보도했다.‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’는 홀랜드가 스파이더맨으로 출연하는 4번째 작품이다. 홀랜드와 젠데이아를 비롯해 배우 제이콥 배털론, 세이디 싱크 등이 출연하며 특히 마크 버팔로가 헐크 역으로 등장한다고 알려져 기대를 모았다.지난 8월 스코틀랜드에서 첫 촬영을 시작했으며 이후 영국 각지에서 촬영이 이어지고 있다.이번 영화는 2026년 7월 개봉을 목표로 하고 있다. 다만 주연 배우인 홀랜드가 다치면서 일정에 차질이 생길 것으로 보인다.유승하 인턴기자