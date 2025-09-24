logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

입력 2025 09 24 07:01 수정 2025 09 24 07:01
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 ‘조현아의 목요일밤’
유튜브 ‘조현아의 목요일밤’


유튜브 ‘조현아의 목요일밤’
유튜브 ‘조현아의 목요일밤’


가수 겸 배우 수지가 눈동자 점 제거 사실을 직접 밝혔다.

수지는 23일 공개된 조현아의 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 6화에 게스트로 출연했다. 이날 두 사람은 식당에서 만나 선물을 주고받으며 친분을 드러냈다.

대화 중 조현아가 “눈에 점 잘 뺐다”고 말하자, 수지는 “맞다. 은근히 흰자에 생긴 점이 마음에 들긴 했는데, 나쁘지 않았는데…”라며 쿨하게 인정했다.

앞서 온라인 커뮤니티에서는 지난해 말부터 “수지가 눈동자 점(결막모반)을 제거한 것 같다”는 추측이 이어졌다. 결막모반은 눈 흰자에 멜라닌 세포가 침착돼 생기는 점으로 시력 저하나 통증은 없지만, 미용상의 이유로 제거하는 경우가 있다.

영상에서 두 사람은 솔직한 대화도 나눴다. 조현아가 “예쁜 건 알겠는데 미소가 화보용 같다”고 농담하자 수지는 “불편하냐”고 웃으며 받아쳤다. 또 바쁜 스케줄을 걱정하는 조현아에게 수지는 “요즘 촬영이 많아 각성 상태”라며 “텐션은 올라와 있는데 걱정도 된다”고 전했다.

수지는 최근 작품을 통해 만난 인연들을 소중히 하고 있다고도 밝혔다. 그는 “예전에는 사람들을 많이 안 만났는데, 지금은 인연을 잘 챙기려 한다”고 말했다.

한편 수지는 오는 10월 3일 공개되는 넷플릭스 신작 ‘다 이루어질지니’에서 배우 김우빈과 호흡을 맞춘다. 작품은 1000년 만에 깨어난 램프의 정령 지니(김우빈)와 감정 결여 인간 가영(수지)이 세 가지 소원을 두고 펼치는 판타지 로맨틱 코미디다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

    thumbnail - 백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

  2. 음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

    thumbnail - 음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

  3. “처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

    thumbnail - “처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

  4. “내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

    thumbnail - “내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

  5. 질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”

    thumbnail - 질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”

  6. “다이소에서 산 ‘건기식’ 이 제품, 반품하세요”…간염 증상 발생

    thumbnail - “다이소에서 산 ‘건기식’ 이 제품, 반품하세요”…간염 증상 발생
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved