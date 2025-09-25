logo
이동국 아들 ‘대박’…미국 명문 LA 갤럭시 유스팀 합격

입력 2025 09 25 09:42 수정 2025 09 25 09:42
이동국과 아들 시안. 이수진씨 인스타그램
이동국과 아들 시안. 이수진씨 인스타그램


이동국 아들 시안. 이수진씨 인스타그램
이동국 아들 시안. 이수진씨 인스타그램


축구선수 출신 이동국의 아들 이시안(태명 대박이)이 미국 메이저리그 사커(MLS) 명문 구단 LA 갤럭시 유스팀에 합격했다.

이동국의 부인 이수진씨는 24일 인스타그램에 “전북 현대보다 입단이 어렵다는 LA 갤럭시 유스팀 디렉터로부터 ‘시안이와 함께하고 싶다’는 합격 통보를 받았다”는 글을 올렸다. 그는 “시안이가 노력과 실력만으로 인정받았다는 점에서 무엇보다 값지고 소중한 결과”라고 기쁨을 드러냈다.

이 씨는 “전북 현대 같은 국내 팀에 입단하게 되면 ‘아빠 빽’이라는 말이 따라붙을까 두려웠다”며 미국 유스팀에 도전한 배경을 설명했다. 전북 현대 모터스는 이동국이 2009년부터 2020년까지 몸 담았던 팀이다.

다만 미국행이 확정된 것은 아니다. 이씨는 “시안이의 꿈을 위해 앞으로도 많은 고민과 선택을 이어가겠다”며 ‘한국에 남아 좋은 팀에서 성장하기’와 ‘미국에서 축구와 영어를 동시에 잡기’ 두 가지 선택지를 두고 팬들과 의견을 나눴다. 다수 팬은 미국행을 추천했다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
