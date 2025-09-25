logo
‘조정석 도플갱어’ 교수님 드디어 만났다…“조정석 닮은꼴 No 1”

‘조정석 도플갱어’, ‘실사판 이익준 교수님’ 등으로 화제가 된 소아청소년과 교수가 자신의 도플갱어를 만났다. 다만 교수가 만난 사람은 배우 조정석이 아닌 ‘조점석’이었다.

유튜브 ‘청계산댕이레코즈’를 운영하는 조점석(배우 조정석의 ‘부캐’)은 지난 24일 자신의 채널에 올린 영상을 통해 유 교수를 만난 모습을 공개했다.

조점석은 “일이 있어 원주에 다녀왔다”면서 “소셜미디어(SNS)에서 조정석님 닮은꼴로 이슈가 됐던 원주세브란스기독병원의 유영명 교수님을 만나뵙고 왔다”고 말했다.

조점석은 강원 원주시 원주세브란스기독병원에 도착해 “만나고 싶다고 만날 수 있는 분이 아닌데 흔쾌히 초대해주셨다”라고 설명했다.

이어 신생아중환자실(NICU)에서 근무 중인 유 교수를 만나 악수를 나눴다.

조정석은 유 교수에 대해 “친구들이 교수님이 나오신 영상을 보내줘서 봤다”며 “진짜 너무 닮았다”고 감탄했다. 그러면서 “조정석 닮은 꼴 넘버 원”이라며 치켜세웠다.

이에 유 교수는 “(조정석을) 닮았다는 이야기는 얼마전부터 들었다. 그전에는 생각을 안 해봤다”면서 “(조정석이) 잘나가시고 잘생기시고…제가 다 감사하다”라고 소감을 전했다.

조점석은 “저도 조정석씨 닮았단 이야기를 많이 듣는다”며 너스레를 떨었다.

조점석은 유 교수로부터 신생아중환자실에 대한 설명을 들었다. 조점석은 “나도 딸 아이 아빠로서 처음 아이가 탄생하는 순간부터 자라온 모든 순간이 주마등처럼 스쳐간다”며 “생명의 소중함을 느낀다”고 뿌듯해했다.

유 교수는 “아기들이 다 귀엽다”며 “출근할때마다 설렌다. 오늘은 얼마나 좋아질까. 그걸 보는 게 보람이다”라고 전했다.

