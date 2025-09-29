“10년 후 내가 살아있을까” 홍현희, 결국 정신과 상담

개그우먼 홍현희가 정신과 상담을 받았다. 유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

개그우먼 홍현희가 정신과 상담을 받았다.홍현희와 그의 남편 제이쓴이 정신과 병원을 찾은 모습이 지난 26일 유튜브 채널을 통해 공개됐다.이날 제이쓴은 홍현희에 대해 “요새 사춘기 같은 느낌이다. 이전에 뭔가 했었어야 하는 게 지금 발현된 느낌”이라고 말했다.그러면서 “일, 육아만 하다 보니 과부하가 온 느낌이다. 지친 느낌”이라며 걱정했다.홍현희 역시 “취미, 취향도 없고 뭘 좋아하는지 모르겠다”며 “그걸 찾아야 하는데 어떻게 찾아야 할지도 모르겠다”고 털어놨다.이에 정신과 의사는 “그동안 잘 살아왔는데, 그렇게 갑자기 생각하게 된 계기가 있냐”고 물었다.홍현희는 “살만해져서 그런가. 아이가 말도 통하고, 어린이집도 가니까”라며 “내가 장기적인 목표가 없다. 10년 후가 오지 않을 것 같은 느낌이다. ‘나는 그때 생존해 있을까’(라는) 그런 생각도 든다”고 했다.제이쓴은 “그런 스트레스를 음식으로 풀더라”라며 우려했다.이에 홍현희는 “그런 내가 너무 한심하다. 내 몸에 이렇게 나쁜 걸 먹었다니. 기분 좋게 먹으면 몸에도 좋은데, 먹고 나면 후회한다”고 토로했다.이후 여러 조언까지 들은 홍현희는 “어떻게 변화해야겠다는 게 좀 구체화된 것 같다”며 “본인 눈치를 보라는 말에 울컥하더라. 나한테 미안했다”고 말했다.이어 “상담이 거창한 게 아닌 것 같다. 내 이야기를 하고 (나를) 알아가는 것만으로도 큰 변화가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.뉴스24