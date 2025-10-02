“한창 먹었을 때 65㎏였다”는 이은지…10㎏ 감량한 비법 보니

개그맨 이은지(왼쪽)와 개그맨 남태령. 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’ 캡처

개그맨 이은지가 러닝을 시작한 뒤 체중 10㎏을 감량했다고 밝혔다.이은지는 지난달 30일 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’에 올라온 영상에서 ‘5년차 러너’인 개그맨 남태령과 러닝을 하면서 대화를 나눴다. 남태령은 마라톤 풀코스를 3시간 이내에 완주한 경험이 있다고 한다.이은지는 러닝을 하기 전 남태령에게 “옛날에 오빠랑 처음 러닝할 때 2~3㎞ 뛰었는데 죽을 뻔했다”고 당시를 떠올렸다.남태령은 “(그땐) 은지가 금방 그만둘까 봐 ‘지금 너무 잘한다’, ‘너무 빠르다’라고 거짓말을 좀 했다”고 말해 웃음을 자아냈다.남태령은 “(마라톤을 하고 난 뒤) 살이 10여㎏ 빠졌다. 살이 빠질수록 속도가 그만큼 더 빨라진다”고 말했다.이은지는 “러닝하기 전 한창 먹었을 때 65㎏였는데 지금 56㎏”이라며 “러닝하면서 10㎏ 정도 빠졌다”고 했다.두 사람은 스트레칭을 한 후 러닝에 나섰다.남태령이 이은지에게 “러닝하면 먹고 싶은 음식 마음껏 먹을 수 있어서 좋지 않냐”고 물었다.이에 이은지는 “러닝을 하니까 사람이 자연스럽게 뛸 생각에 많이 안 먹게 된다”고 말했다.이은지가 러닝을 하면서 궁금한 점에 대해 “2~3㎞쯤 달리면 ‘그만할까’ 이런 마음이 드는데, 안 그만둘 수 있는 방법이 있냐”고 물었다.이에 남태령은 “‘나한테 질 거야?’라는 생각을 많이 한다”고 했다.뉴스24