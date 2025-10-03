logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘1500만원 도난 피해’ 전혜빈 “경찰 조사 마쳤다…오히려 미안” 왜?

입력 2025 10 03 18:50 수정 2025 10 03 18:50
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 전혜빈. 인스타그램 캡처
배우 전혜빈. 인스타그램 캡처


인도네시아 발리 여행을 떠난 배우 전혜빈이 카드를 분실해 1500만원의 피해를 본 가운데 “무사히 조사를 마쳤다”고 밝혔다.

3일 전혜빈은 자신의 인스타그램에 “걱정 연락이 많이 왔다”며 “저희는 친절하고 정의로운 발리 경찰관분들의 도움으로 무사히 조사를 마쳤고 어젯밤에 다음 목적지로 잘 도착했다”고 밝혔다.

이어 “발리 내에서도 뉴스가 크게 나서 아름다운 이곳의 이미지에 안 좋은 영향을 끼칠까 미안한 마음이 컸다”고 토로했다.

그러면서 “저희는 이곳에서 잃은 것보다 얻어가는 게 더 커서 아이에게도 특별한 추억으로 기억될 것 같다. 걱정해 주셔서 감사하다”고 덧붙였다.

배우 전혜빈 인스타그램 캡처
배우 전혜빈 인스타그램 캡처


배우 전혜빈 인스타그램 캡처
배우 전혜빈 인스타그램 캡처


앞서 전혜빈은 지난 2일 인스타그램에 발리 우붓 지도를 올리면서 “이 지역에서 카드 도난당해서 1500만원이 긁혔다”고 밝혔다.

이어 “우붓 시내에 계신 여러분 곧 여행하실 분들도 조심하세요. 잃어버린 지 10분 안에 벌어진 상황입니다”라고 적어 눈길을 끌었다.

최근 전혜빈은 인스타그램에 아들과 함께 우붓을 여행하고 있다면서 여행 사진을 올려 화제가 됐다. 이 가운데 카드 분실 피해를 당해 많은 이들을 놀라게 했다.

한편 전혜빈은 지난 2019년 2세 연상 치과의사와 결혼했으며, 2022년 9월 득남했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

    thumbnail - 샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

  2. 커피에 ‘이것’ 넣어마시면 건강음료 된다…“혈당 뚝·다이어트까지”

    thumbnail - 커피에 ‘이것’ 넣어마시면 건강음료 된다…“혈당 뚝·다이어트까지”

  3. 악뮤 수현, 아이유 패션 지적 “예쁜 옷만 입지…” 울상

    thumbnail - 악뮤 수현, 아이유 패션 지적 “예쁜 옷만 입지…” 울상

  4. 제주서 아이 셋 구하고 숨진 아빠…“목격자 찾습니다” 현수막 걸린 이유

    thumbnail - 제주서 아이 셋 구하고 숨진 아빠…“목격자 찾습니다” 현수막 걸린 이유

  5. “손톱 노랗게 변하고 치아 썩어” 과일만 먹던 20대女 영양실조로 사망…英 ‘충격’

    thumbnail - “손톱 노랗게 변하고 치아 썩어” 과일만 먹던 20대女 영양실조로 사망…英 ‘충격’

  6. 해남 횟집서 ‘이것’ 나눠먹은 주민 8명 병원행…“절대 섭취 안돼”

    thumbnail - 해남 횟집서 ‘이것’ 나눠먹은 주민 8명 병원행…“절대 섭취 안돼”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved