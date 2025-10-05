logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘조정석♥’ 거미, 임신 5개월 근황 포착…숨길 수 없는 ‘D라인’

입력 2025 10 05 11:27 수정 2025 10 05 11:27
기사 소리로 듣기
다시듣기
가수 거미. 자료 : 거미 인스타그램
가수 거미. 자료 : 거미 인스타그램


둘째를 임신한 거미의 근황이 포착됐다.

4일 방송인 박수홍은 자신의 유튜브 채널 ‘박수홍 행복해다홍’에 공개한 영상을 통해 MC로 참여한 안산 페스타 슈퍼콘서트 현장을 공개했다.

박수홍은 아내 김다예씨, 딸 재이와 함께 대기실 곳곳을 돌아다니며 콘서트에 참가한 아티스트들과 인사를 나눴다.

이 자리에서 거미는 재이를 보며 눈을 떼지 못했고, 박수홍에게 “애기가 어쩜 이렇게 순하냐”며 감탄했다.

가수 거미와 만난 박수홍. 자료 : 유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’
가수 거미와 만난 박수홍. 자료 : 유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’


김다예는 박수홍에게 “지금 둘째 뱃속에 있다. 임신 5개월이다”라며 거미의 임신 소식을 알렸다. 이에 박수홍은 “전혀 그렇게 안 보인다”며 놀라워했다.

한편 거미는 2018년 배우 조정석과 결혼했으며 2020년 첫 딸을 출산했다. 이어 5년 만에 둘째 임신 소식을 알렸다. 거미는 임신 중에도 콘서트 무대에 오르며 활발히 활동하고 있다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “신혼여행 몰디브 아니면 결혼 안해” 아내 요구… 6년 후 부부 결국

    thumbnail - “신혼여행 몰디브 아니면 결혼 안해” 아내 요구… 6년 후 부부 결국

  2. 교실서 살아있는 새끼 고양이 뱀에게 먹이로 준 과학 교사…학생들 ‘충격’

    thumbnail - 교실서 살아있는 새끼 고양이 뱀에게 먹이로 준 과학 교사…학생들 ‘충격’

  3. “분식집 아니다”…‘메뉴 통일’ 요구한 진도 식당 불친절 응대 논란

    thumbnail - “분식집 아니다”…‘메뉴 통일’ 요구한 진도 식당 불친절 응대 논란

  4. 60대 친누나 성폭행·40대 조카 강제추행한 60대男, 1심 무죄→징역 4년

    thumbnail - 60대 친누나 성폭행·40대 조카 강제추행한 60대男, 1심 무죄→징역 4년

  5. 20대女 3명 중 2명 안 먹는데…“아침 건너뛰면 ‘이 질환’ 위험 증가”

    thumbnail - 20대女 3명 중 2명 안 먹는데…“아침 건너뛰면 ‘이 질환’ 위험 증가”

  6. ‘10일 임시공휴일’ 물 건너간 사연…“어차피 해외 나가서 돈 쓴다”

    thumbnail - ‘10일 임시공휴일’ 물 건너간 사연…“어차피 해외 나가서 돈 쓴다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved