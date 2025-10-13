logo
‘신민아♥’ 김우빈, 비인두암 통증 토로…“기억이 안 날 정도”

유승하 인턴기자
입력 2025 10 13 13:26 수정 2025 10 13 13:26
배우 김우빈이 비인두암 투병 당시를 회상했다. 유튜브 채널 ‘요정재형’ 캡처
배우 김우빈(36)이 비인두암 투병 당시 극심했던 고통을 털어놨다.

지난 12일 가수 겸 작곡가 정재형(55)의 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 ‘이 영상은 근래 텐션이 가장 높은 우빈이를 포함하고 있습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 김우빈은 비인두암 투병에 대해 “하늘이 주신 휴가라고 생각한다”라고 말했다.

2017년 5월 비인두암 판정을 받고 활동을 전면 중단했던 김우빈은 당시 최동훈 감독의 영화 ‘도청’ 출연을 앞둔 상황이었다고 밝혔다.

그는 “작품을 하기로 결정해놓고 한 달 뒤에 아픈 걸 알게 됐다”며 “많은 생각이 들었다”라고 털어놨다.

정재형이 “그런데 지금 모습을 보니까 그런 시간의 의미는 분명히 있었던 것 같다”고 하자 김우빈은 “너무나”라며 고개를 끄덕였다.

배우 김우빈이 비인두암 투병 당시를 회상했다. 유튜브 채널 ‘요정재형’ 캡처
그는 “좋은 것만 남은 것 같다. 쉬던 시간이 나에게 좋은 것만 준 것 같다”라고 말했다.

그러면서 “통증은 사실 기억이 안 난다. 레벨이 너무 높아서”라고 밝혔다.

김우빈은 “기억이 나지 않으니까 통증은 제 인생에 없는 것이지 않나. 그러면 좋은 것만 남는 것”이라고 긍정적인 면모를 보였다.

이어 “내가 받았던 사랑을 돌려주는 것도 생각해보게 되고, 너무 익숙해서 당연하게 생각했던 것들이 너무 많다는 걸 알게 됐다”며 “‘하늘이 나에게 너무 큰 선물을 주는구나’라고 생각하면서 (투병) 이후에 제 마음이 너무 좋다”고 덧붙였다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘다 이루어질지니’에 출연한 배우 김우빈(왼쪽)과 수지. 유튜브 채널 ‘넷플릭스 코리아’ 캡처
넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘다 이루어질지니’에 출연한 배우 김우빈(왼쪽)과 수지. 유튜브 채널 ‘넷플릭스 코리아’ 캡처


코와 목, 편도선에 생기는 비인두암은 10만명당 1명꼴로 발병하는 희귀암이다.

김우빈은 2019년 비인두암 완치 판정을 받고 2022년 tvN 드라마 ‘우리들의 블루스’로 복귀했다. 지난 3일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’에서는 램프의 정령 지니로 분해 배우 수지와 호흡을 맞췄다.

유승하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved