“대통령 잘한다” 칭찬한 이하늘, “출생의 비밀 밝혀졌다” 무슨 일?

가수 이하늘 인스타그램

그룹 DJ DOC 출신 이하늘이 이재명 대통령을 옹호하는 발언을 한 뒤 몇몇 네티즌들로부터 ‘중국인 몰이’를 당하며 공격받고 있다고 밝혔다.이하늘은 13일 자신의 유튜브 채널 ‘잡기왕 이하늘’에서 진행한 생방송에서 “(극우 네티즌들이) 우리집, 엄마부터 해서 식구들을 욕하기 시작했다. 심지어 내 출생의 비밀이 밝혀졌다”며 “저보고 중국인이라고 하더라”고 말했다.이어 이들 네티즌들이 “나를 중국 사람이라고 우긴다”면서 “얘네들이 하는 최고의 극찬”이라고 비꼬았다.이하늘은 앞서 라이브 방송에서 “내가 요즘 이재명 대통령이 잘하고 있다고 말하니까 어떤 애들이 ‘이재명이 뭘 잘하냐, 중국인 무비자로 들어와서 범죄 늘었다’고 하더라”며 “이거 윤석열 전 대통령이 만든 거야. 윤석열, 한덕수, 주진우 너희가 만든 거야. 참 웃기다. 어떻게 그런 애들만 거기에 다 모여 있냐”고 말했다.이에 극우 성향 네티즌이 소셜미디어(SNS) 다이렉트 메시지(DM)와 댓글을 통해 이하늘을 공격했다. 이하늘이 캡쳐해 공개한 이미지를 보면 네티즌들은 이하늘을 중국인으로 몰거나 그를 둘러싼 그간의 논란을 언급하기도 했다.이하늘은 자신의 정치적 발언에 대해 “어떤 색깔을 두고, 적을 두고 얘기한 게 아닌, 단지 생각을 말한 것”이라며 “그걸 갖다 놓고 자기들끼리 편을 나누고, 사회적 왕따를 시킨다. 그게 걔네들 습성”이라고 비판했다.이어 “외모 비하하고, 가족 건들고, 패드립(‘패륜적 드립’으로 부모님이나 조상 등을 욕하는 것)하고, 그게 걔네들 수준”이라며 “패드립에 중국인이라고 허위 사실을 유포하고, 정말 너무 후지다. 아무 생각도 없고, 요즘 이게 유행인지 선동당해서 아무 생각 없이 같이 떠드는 모자라는 사람이라 이제는 믿고 걸려야겠다”고 덧붙였다.뉴스24