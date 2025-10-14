“비행기 따라 타고, 집 찾아와 편지 남겨”…이동욱, 사생활 침해에 법적 조치 예고

이동욱 인스타그램 게시물 캡처

배우 이동욱이 사생활 침해로 심각한 피해를 입고 있는 가운데, 소속사가 법적 조치를 예고했다.이동욱의 소속사 킹콩 by 스타쉽은 14일 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 이동욱의 비공식 스케줄 및 거주지, 사적 공간을 무단으로 방문하거나, 접촉을 시도하고 부적절한 내용의 편지를 남기는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다”고 밝혔다.그러면서 “이동욱의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서 엄중한 법적 조치를 취할 예정”이라고 경고했다.소속사는 “해외 스케줄 및 개인 일정을 포함한 출입국 과정에서 부당한 방법으로 항공편 정보를 취득하거나, 동일한 항공편을 이용해 기내에서 접근을 시도하는 행위 역시 사생활 침해로 간주되며 법적 대응 대상이 된다”고 강조했다.끝으로 “이와 같은 행위는 명백한 불법행위”라고 재차 강조하며 “팬 여러분께 이동욱의 안전과 권익 보호를 위해 자제와 협조를 부탁드린다”고 덧붙였다.이동욱은 지난 8월에 종영한 JTBC ‘착한 사나이’에서 박석철 역을 맡아 열연했다. 현재는 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰’ 시즌2 공개를 앞두고 있다.최종범 인턴기자