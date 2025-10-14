logo
노을 강균성, ‘술집 루머’에 분노…“손 부르르 떨리더라”

입력 2025 10 14 17:46 수정 2025 10 14 17:46
기사 소리로 듣기
다시듣기
가수 강균성. 인스타그램 캡처
가수 강균성. 인스타그램 캡처


그룹 노을의 멤버 강균성이 자신을 둘러싼 소문에 대해 직접 입을 열었다.

강균성은 지난 10일 유튜브 채널 ‘인생예배’에 공개된 ‘이 정도로 솔직할 줄 몰랐어요’라는 제목의 영상에 출연해 자신과 관련한 루머를 언급했다.

강균성은 “(과거)한 인터넷 카페에 ‘ㄴㅇ 그룹의 ㄱㄱㅅ이 했다’며 장문의 글이 올라왔다”고 입을 뗐다.

그는 “제가 룸살롱에 가서 술집 일을 하는 분과 그 자리에서 엄청 쓰레기같이 놀고 그분과 관계를 맺었다는 둥 엄청 구체적이고 자세하게 썼더라”라며 당시를 떠올렸다.

이어 “그런데 가본 적도 없고 그런 것을 한 적도 없다. 손이 부르르 떨리더라”라며 “기자들에게 연락이 오고, 회사에서도 연락이 오고 난리가 났었다”고 했다.

가수 강균성. 유튜브 채널 ‘인생예배’ 캡처
가수 강균성. 유튜브 채널 '인생예배' 캡처


그러면서 “처음에는 너무 화가 나서 루머 유포자를 찾아서 따져야겠다고 생각했지만 결국 신앙의 힘으로 이겨냈다”고 덧붙였다.

강균성은 “이 일로 인해 당시 예능 프로그램에 출연하면 ‘혼전순결 웃기고 있네’, ‘어쩐지 이상한 애 같더라’ 이런 내용의 이상한 댓글이 달렸다”고 했다.

그는 “그것 때문에 화가 많이 났었는데 그럴 때마다 기도하고 예배했더니 나중에는 이상한 댓글이 사라지더라”라고 덧붙였다.

강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔했다.

노을은 ‘붙잡고도’, ‘전부 너였다’, ‘그리워 그리워’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
