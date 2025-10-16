박나래 할머니 장례식 불참한 이시언…그 이유 언급

배우 이시언이 코미디언 박나래의 조모상에 참석하지 못한 사연을 전했다. 이시언 유튜브 채널 캡처

이시언 유튜브 채널 캡처

이시언 유튜브 채널 캡처

이시언 유튜브 채널 캡처

배우 이시언이 코미디언 박나래의 조모상에 참석하지 못한 사연을 전했다.15일 이시언은 자신의 유튜브 채널을 통해 박나래를 집으로 초대한 영상을 공개했다.이시언은 아내와 함께 정성껏 음식을 준비했다. 노각무침, 가지무침, 도미전, 갈비찜, 회, 토란국 등 손이 많이 가는 음식들로 식탁이 가득 차 있었다.이를 본 박나래는 “거의 다 손이 많이 가는 음식 아니냐”라며 놀라움을 감추지 못했다.이시언은 “맨날 나래한테 얻어먹기만 했다. 이번엔 내가 대접하고 싶었다”며 고마움을 전했고, 아내 서지승 역시 “해드리고 싶었다”며 미소를 보였다.그런가 하면 이시언은 조심스럽게 박나래의 조모상 당시 상황을 언급했다.그는 “예전에 슬쩍 이야기한 적이 있는데, 나래 할머니 장례식에 못 간 게 계속 마음에 걸렸다”고 말했다.이에 박나래는 “할아버지 때는 부고를 다 돌렸는데 할머니 때는 나도 너무 경황이 없었다”며 “할머니 돌아가시고 얼마 안 됐을 때 오빠를 만났는데, 그 자리에서 엄청 울었다. 오빠 보니까 괜히 응석 부리고 싶었던 것 같다”고 했다.그러면서 “서운할 것도 없고, 오히려 내가 미안하다”고 덧붙였다.이시언은 “기사를 보고 알았다. 친구들에게 ‘나래 할머니 돌아가셨냐’라고 물어보니까 다들 몰랐냐고 하더라. 계속 마음이 안 좋았다”고 전했다.이어 “밥 한 끼로 미안함을 풀 수는 없지만 그래도 마음이 그랬다”며 선물을 꺼냈다. 상자 안에는 박나래의 조부모 사진이 담긴 시계가 들어 있었다.시계를 바라보던 박나래는 울컥한 듯 눈시울을 붉혔다. 박나래는 “배터리는 네가 넣어야 한다”는 이시언의 농담에 “시곗바늘이 움직이면 할머니, 할아버지 얼굴이 가려질 것 같아서 그냥 두겠다”고 말해 안타까움을 자아냈다.박나래는 지난해 10월 할아버지를, 올해 6월 할머니를 떠나보냈다.뉴스24