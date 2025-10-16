박남정, 딸 시은 아이돌인데 “피워도 안 말린다”…‘흡연’ 소신 발언한 이유

가수 박남정이 딸이 흡연해도 말리지 않겠다고 소신 발언했다.지난 15일 유튜브 채널 ‘상수동 작업실’에는 박남정과 그의 딸인 그룹 스테이씨 시은이 게스트로 출연했다.이날 박남정은 동안 얼굴과 저속노화를 대표하는 인물로 소개됐다.“체중 관리부터 현역 아이돌급인 것 같다”는 평가에 박남정은 활동 당시와 현재 몸무게에 큰 차이가 없다고 밝혔다.그러면서 “원래 먹는 걸 좋아하는데 배가 나오는 게 싫어 조절한다. 20살 때부터 허리 둘레에 신경 썼다”며 꾸준한 자기관리 근황을 이야기했다.아역 배우를 거쳐 아이돌로 활동하고 있는 시은도 “어린 나이부터 방송 활동을 하다 보니 다이어트를 좀 일찍 시작했다. 나에게 맞는 다이어트법을 찾는 데까지 오래 걸렸다”고 말했다.이어 “먹고 싶은 것에 제한을 두지 않되 조금씩 자주 먹는다. 이제는 다이어트도 중요하지만 건강한 식습관이 더 중요한 것 같다”고 덧붙였다.건강 이야기와 관련해 음주와 흡연에 대한 질문도 나왔다.이에 박남정은 “날짜를 정해서 담배를 피운다”며 “매주 수요일 오후”라고 말해 놀라움을 자아냈다.이어 “내 삶에서 담배는 필수적인 것이라고 생각한다. 잡념을 없애기 위해서 가끔 한 번씩 관리 차원에서”라고 설명했다.그는 “딸이 피운다고 해도 권장은 안 하지만 말리지는 않겠다”며 “자기 정신 건강과 생활에 도움 된다면”이라고 했다. 그러면서 “스트레스가 쌓여 정신 건강이 망가지면 오히려 더 안 좋다”라고 부연했다.시은은 이런 박남정의 소신을 알고 있었다며 “옛날부터 아빠는 술이든 담배든 몰래 숨기지 말고 집에서 하라고 했다”며 “그렇지만 나는 절대 할 생각이 없다”며 웃으며 선을 그었다.박남정은 1988년 데뷔해 ‘널 그리며’, ‘사랑의 불시착’ 등 다수의 히트곡을 발매하며 80년대 가요계 스타로 떠올랐다. 특히 ‘널 그리며’의 안무인 ‘ㄱㄴ 춤’(얼굴 옆과 아래를 오가며 ‘ㄱ과 ㄴ’을 그리는 동작)은 국민적 사랑을 받았다.시은은 2001년생으로, 아역 배우 활동을 거쳐 2020년 그룹 스테이씨 메인보컬로 데뷔했다. 스테이씨는 ‘SO BAD’, ‘ASAP’, ‘테디 베어’ 등의 곡으로 인기를 끌었다.최종범 인턴기자