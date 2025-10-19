2살 여아 팬 ‘뇌암 투병’ 소식 듣자…테일러 스위프트가 ‘억단위’ 기부한 사연

테일러 스위프트. 테일러 스위프트 정규 12집 앨범 커버

테일러 스위프트. 테일러 스위프트 인스타그램 게시물 캡처

세계적 팝스타 테일러 스위프트가 뇌암 투병 중인 여아 팬을 위해 1억원이 넘는 기부금을 전달했다.17일(현지시간) 미국 연예 매체 피플에 따르면 테일러 스위프트는 뇌암 4기 진단을 받은 2살 여아 팬 라일라의 부모가 개설한 모금 페이지로 10만 달러(약 1억 4천만원)를 기부했다.라일라는 생후 18개월에 발작 증세로 병원을 찾았다가 뇌암 4기 판정을 받았다.라일라의 엄마인 케이틀린은 수개월간 소셜미디어(SNS)를 통해 딸의 투병기를 공유했고, 지난 3월부터는 고펀드미(GoFundMe)를 통해 치료비를 모금해왔다.케이틀린은 지난 8일 자신의 SNS 계정에 라일라가 태블릿으로 스위프트의 영상을 보며 그녀를 “내 친구”라고 부르는 영상을 올렸다. 특히 케이틀린은 임신 기간 중 스위프트의 노래를 들었고, 딸의 이름을 스위프트의 노래 제목과 같은 윌로우(Willow)로 지으려 했었다는 사연도 함께 전했다.그는 “라일라는 항암 치료 중에도 스위프트의 음악에서 기쁨을 찾았다”며 “언젠가 콘서트에 직접 갈 수 있기를 바란다”고 했다.이 영상은 일주일 만에 스위프트에게까지 전달된 것으로 보인다. 지난 17일 스위프트는 고펀드미 페이지에 10만 달러를 기부하고 “나의 친구 라일라에게 사랑을 담아 가장 큰 포옹을 보낸다”고 메시지를 남겼다.이 기부금은 라일라의 가족이 목표했던 10만 달러 모금 액수를 한 번에 초과 달성시켰다.케이틀린은 “아직도 믿기지 않는다. 스위프트가 우리 가족에게 큰 선물을 줬다”며 “이제 남편과 함께 아이를 돌보는 데 집중할 수 있을 것 같다”고 전했다.테일러 스위프트는 최근 정규 12집 앨범 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’(The Life of a Showgirl)을 발표해 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 1위부터 12위까지 휩쓸었다.최종범 인턴기자