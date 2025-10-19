브리트니 스피어스, ‘칼 들고 아들 방 앞에’ 전 남편 폭로에 분노…“돈벌이용 거짓말”

브리트니 스피어스가 전 남편의 폭로를 정면 반박했다. 브리트니 스피어스 인스타그램 캡처

세계적인 팝스타 브리트니 스피어스(43)가 전 남편 케빈 페더라인(47)의 폭로를 정면으로 반박했다.지난 14일(현지시간) 미국 뉴욕타임스, 피플 등 현지 매체에 따르면 페더라인은 최근 출간한 회고록 ‘You Thought You Knew(네가 안다고 생각했겠지)’에서 “스피어스가 두 아들이 잘 때 칼을 들고 지켜보곤 했다”라고 폭로했다.그는 “아들들은 때때로 한밤중에 깨면 스피어스가 문가에 서서 말없이 자신들을 지켜보고 있는 걸 발견했다”며 “스피어스는 ‘깼니?’라고 말하면서 한 손에는 칼을 쥐고 있었다”고 주장했다.그러면서 “이후 그녀는 아무 설명 없이 돌아서서 조용히 걸어 나가곤 했다”고 덧붙였다.페더라인은 스피어스가 처한 상황에 대해 우려를 표하기도 했다. 그는 “스피어스가 돌이킬 수 없는 무언가를 향해 달려가고 있다”며 “상황이 바뀌지 않으면 나쁜 일이 일어날 것”이라고 했다.이어 “내가 가장 걱정하는 건 아들들이 피해를 보는 것”이라고 덧붙였다.이에 지난 16일 스피어스는 자신의 엑스(X)에 “전 남편의 지속적인 가스라이팅(심리적 지배)은 나를 지치게 한다”라고 시작하는 장문의 글을 올려 반박했다.그는 “나는 아들들과 함께 살고 싶다고 호소해왔지만, 지난 5년 동안 한 아들은 나를 단 45분밖에 만나지 않았고 다른 아들은 4번밖에 보지 못했다”고 토로했다.스피어스는 “그 책에 적힌 거짓말들은 결국 돈벌이로 이용될 뿐이고 그 과정에서 진짜 상처받는 사람은 나뿐이다”라고 주장했다.이어 “나를 아는 사람이라면 내 정신 건강이나 음주 문제에 관한 가십 기사는 믿지 않을 것”이라며 “지난 5년간 조용하고 신성한 삶을 살기 위해 노력해왔다”고 강조했다.2004년부터 3년간 결혼 생활을 한 스피어스와 페더라인 사이에는 두 아들이 있다. 두 사람은 이혼 당시 양육권을 두고 다툼을 벌였고 결국 양육권은 페더라인이 가져갔다.스피어스와 아들들은 오랜 기간 사이가 좋지 않은 것으로 알려졌지만 올 6월 소셜미디어(SNS)에 함께 찍은 사진을 올리며 화해를 암시했다.유승하 인턴기자