logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김흥국 “이제 정치 이야기 안 하겠다”…결심한 진짜 이유

입력 2025 10 20 13:05 수정 2025 10 20 13:05
기사 소리로 듣기
다시듣기
서울 여의도 국회 앞에서 열린 ‘해병대 특검 반대 국민대회’ 무대에 오른 가수 김흥국. 2024.6.26 연합뉴스
서울 여의도 국회 앞에서 열린 ‘해병대 특검 반대 국민대회’ 무대에 오른 가수 김흥국. 2024.6.26 연합뉴스


가수 김흥국이 자신이 ‘우파 연예인’이 된 계기를 설명했다. 유튜브 ‘화개장톡_조영남’
가수 김흥국이 자신이 ‘우파 연예인’이 된 계기를 설명했다. 유튜브 ‘화개장톡_조영남’


가수 김흥국이 정치적 활동 대신 무대로 돌아오겠다고 밝혔다.

김흥국은 “이제는 오직 노래와 예능으로 국민 곁에 서겠다”며 정치색을 벗고 본업 복귀를 공식 선언했다. 그는 “정치 이야기는 이제 내려놓고 무대 위에서 국민들과 함께 웃고 노래하겠다. 정치는 내 길이 아니었다. 사람들에게 웃음을 주고 함께 노래할 때 가장 행복하다. 그게 진짜 김흥국이다”고 말했다.

앞서 김흥국은 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회 등에 참석하며 보수 성향을 드러냈다. 올해 1월에는 용산구 대통령 관저 앞 불법 체포 저지 집회에 참여하고, 서부지법 폭동 사태를 옹호하는 등 정치적 논란의 중심에 서기도 했다.

하지만 그는 “가수로서의 초심으로 돌아가겠다”며 새로운 출발을 다짐했다. 신곡은 대표곡 ‘호랑나비’의 흥겨운 에너지를 현대적으로 재해석한 곡으로, 연말 발표를 목표로 준비 중이다. 또 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 무대 비하인드, 예능감 넘치는 콘텐츠를 선보일 예정이다.

김흥국은 “무대에서 노래하고 카메라 앞에서 웃는 게 내 인생이다. 온라인에서도 국민과 함께 웃고 싶다”며 “다시 국민에게 웃음과 희망을 드릴 수 있다면 그것이 내 인생 2막의 시작”이라고 말했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 진태현♥박시은 “진심의 결과”…축하받을 소식 전했다

    thumbnail - 진태현♥박시은 “진심의 결과”…축하받을 소식 전했다

  2. 양치 중 ‘이것’ 안 하는 사람…췌장암 위험 최대 ‘3배’ 높아져

    thumbnail - 양치 중 ‘이것’ 안 하는 사람…췌장암 위험 최대 ‘3배’ 높아져

  3. 김나영, 결혼식서 시아버지 ‘한 마디’에 눈물 펑펑 흘렸다

    thumbnail - 김나영, 결혼식서 시아버지 ‘한 마디’에 눈물 펑펑 흘렸다

  4. ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

    thumbnail - ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

  5. 권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

    thumbnail - 권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

  6. 박진주, 놀라운 소식 전했다…“인생 함께하기로”

    thumbnail - 박진주, 놀라운 소식 전했다…“인생 함께하기로”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved