‘리더’ 윤두준 없고 ‘탈퇴’ 용준형 있고…딩고뮤직, 사진 오류 결국 사과

그룹 하이라이트. 어라운드어스 제공

소셜미디어(SNS) 기반 음악 콘텐츠 브랜드 딩고뮤직이 그룹 ‘하이라이트’의 대표 이미지로 이미 탈퇴한 전 멤버 용준형이 포함된 사진을 썼다가 팬들의 질타를 받고 사과했다. 딩고 뮤직 공식 SNS 캡처

가수 용준형 인스타그램 캡처

소셜미디어(SNS) 기반 음악 콘텐츠 브랜드 딩고 뮤직이 그룹 ‘하이라이트’의 대표 이미지로 팀을 탈퇴한 전 멤버 용준형이 포함된 사진을 썼다가 팬들의 질타를 받고 사과했다.지난 18일 딩고 뮤직은 “하이라이트의 출연 라인업을 소개하는 과정 중 이미 팀을 떠난 멤버가 포함된 이미지가 노출되는 오류가 발생했다”며 고개를 숙였다.딩고 뮤직은 이번 사안에 대해 “공연 제작을 총괄한 딩고 뮤직의 명백한 실수”라며 “사전에 충분한 검수 과정을 거치지 못한 채 영상을 송출한 점 깊이 사과드린다”고 말했다.딩고 뮤직은 또 “공연 당일 제작 일정이 촉박했다”고 해명하면서도 “그 어떤 사정으로도 책임을 면할 수 없음을 잘 알고 있다”고 강조했다. 이어 “저희는 이번 일을 매우 엄중하게 인식하고 있으며, 향후 유사한 일이 재발하지 않도록 아티스트 관련 자료 검수 및 승인 절차를 강화하겠다”고 밝혔다.딩고 뮤직은 이날 서울 잠실실내체육관에서 열린 ‘2025 딩고 뮤직 콘서트 킬링 보이스’ 공연을 개최했다. 문제는 오프닝 영상을 통해 출연진을 소개하다가 터졌다. 영상 속 하이라이트의 대표 이미지로 이미 팀을 떠난 용준형이 포함된 옛 단체 사진이 쓰인 것이다. 그러면서도 정작 리더인 윤두준의 모습은 사진에서 빠져 있었다.하이라이트는 2009년 데뷔한 5인조 그룹 ‘비스트’의 후신으로, 멤버 전원이 소속사를 옮기면서 2017년 새롭게 데뷔한 팀이다. 이들 중 용준형은 하이라이트 활동 2년 만인 2019년 사생활 논란이 불거져 팀을 떠났다. 이후 솔로 아티스트로 활동하던 용준형은 2024년 그룹 ‘포미닛’ 출신 가수 현아와 결혼했다.정회하 인턴기자