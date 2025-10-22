logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

입력 2025 10 22 11:23 수정 2025 10 22 11:27
기사 소리로 듣기
다시듣기
이민정 유튜브 ‘이민정 MJ’
이민정 유튜브 ‘이민정 MJ’


배우 이병헌과 이민정의 2살 딸의 모습이 처음으로 공개돼 화제다.

이민정은 21일 자신의 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에 “‘움마’ 실루엣만으로 귀여움 폭발한 MJ♥BH 2살 딸 최초 공개”라는 제목의 영상을 올렸다.

이날 이민정은 딸 서이를 데리고 첫째 아들 준후의 친구 가족과 숲에서 즐거운 시간을 보냈다.

숲으로 떠나기 전 이민정이 서이의 짐을 싸는 동안 서이는 이민정에게 다가가 “엄마 무야?(뭐야?)”라며 질문을 쏟아냈다. 서이는 기저귀를 찬 뒷모습으로 등장했다.

이날 이민정은 숲에서 준후 친구 부모와 고기를 굽고 잔디밭에서 비눗방울 놀이 등을 하며 시간을 보냈다.

이민정은 첫째 준후와 둘째 서이의 얼굴을 공개하지 않았다. 준후는 “서이만 너무 많이 나오는 것 아니냐”면서 카메라에 찍히고 싶다는 귀여운 투정을 부렸다.

지난 2013년 결혼한 이병헌과 이민정은 슬하에 2015년생 첫째 준후, 2023년생 딸 서이를 두고 있다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

    thumbnail - 손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

  2. ‘190억 빚 두리랜드’ 임채무 손자 등장…“저 물려주실 건가요?”

    thumbnail - ‘190억 빚 두리랜드’ 임채무 손자 등장…“저 물려주실 건가요?”

  3. “돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

    thumbnail - “돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

  4. “퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’

    thumbnail - “퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’

  5. “27세 여성이 12세 소녀 성폭행·살해” 佛 발칵…결국 女 최초 ‘종신형’

    thumbnail - “27세 여성이 12세 소녀 성폭행·살해” 佛 발칵…결국 女 최초 ‘종신형’

  6. 휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”

    thumbnail - 휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved