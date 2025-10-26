‘쌍둥이 출산’ 지소연 “갑작스러운 다량 출혈로 병원行…무서웠다”

배우 지소연. 인스타그램 캡처

배우 지소연. 인스타그램 캡처

최근 쌍둥이 자녀를 출산한 배우 지소연(39)이 갑작스레 다량의 출혈을 겪었다고 밝혔다.지소연은 지난 25일 소셜미디어(SNS)를 통해 “어제 갑작스러운 출혈로 병원에 다녀왔다”며 “순간 너무 많은 피를 봐 어지럽고 두렵고 무서웠다”고 전했다.그는 “아이를 품고 낳고 기르는 모든 순간이 이렇게나 어렵고 벅찬 일이라는 걸 느꼈다”며 “우리 어머니는 우리 (형제자매) 셋을 낳으셨는데, 그때 부모님은 얼마나 많은 두려움과 걱정을 견디셨을까”라고 속내를 드러냈다.지소연은 부모님이 “그야말로 ‘나무’ 같은 분들”이라며 “‘나는 과연 그렇게 좋은 부모가 될 수 있을까’라는 생각에 마음이 참 무거워졌다”고 했다.이어 “쌍둥이를 품은 시간 동안 매일 눈물로 버틴 날들이 있었다”면서도 “그럴 때마다 내 곁에서 함께 울고 웃어준 가족 덕분에 다시 힘을 낼 수 있었다”며 감사한 마음을 표했다.이와 함께 지소연은 ‘어떤 상황에서도 네 곁에는 가족이 함께 있다는 것을 잊지 말라’라는 내용이 담긴 아버지의 편지를 공개해 애틋함을 더했다.지소연은 이날 병원에서 진단한 출혈 원인을 구체적으로 밝히지는 않았다.다만 분만 후 산모는 잔류 태반, 자궁수축 부전, 산도(産道) 손상, 혈액 응고 능력 부족 등의 이유로 500㎖ 이상의 출혈을 겪는 경우가 있다. 분만 후 출혈은 출산 후 12주까지 이어지기도 하는데, 출혈량이 지나치게 많거나 어지럼증 등 증상이 나타나면 곧바로 산부인과를 찾아야 한다.2017년 배우 송재희(45)와 결혼한 지소연은 난임을 극복하고 2023년 첫째 딸 하엘 양을 품었다. 올해 9월에는 시험관 시술로 이란성 쌍둥이인 도하 군과 레하 양을 얻어 ‘다자녀 부모’가 됐다.정회하 인턴기자