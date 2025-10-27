logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”

입력 2025 10 27 11:32 수정 2025 10 27 12:27
기사 소리로 듣기
다시듣기
tvN ‘바다 건너 바퀴 달린 집’에 출연한 배우 성동일. 자료 : tvN
tvN ‘바다 건너 바퀴 달린 집’에 출연한 배우 성동일. 자료 : tvN


배우 성동일이 10kg을 감량한 근황을 밝혔다.

26일 방송된 tvN ‘바다 건너 바퀴 달린 집’에서 성동일은 홀쭉해진 얼굴로 배우 공명을 만났다.

성동일은 공명과 나란히 걸으며 “나 젊었을 때처럼 착하고 예쁘게 생겼다”고 치켜세웠다.

공명은 성동일의 등을 만지며 “그런데 왜 이렇게, 진짜 탄탄해지셨다”며 놀라움을 표했다.

성동일은 “내가 조금만 어렸어도 네 역할은 다 내 거였다”고 너스레를 떨었다. 이어 “너도 알겠지만, 나이를 먹으면 지금 습관을 들여놔야 하겠다는 생각이 들더라”면서 “작품 시작하기 전에 두 달 동안 10㎏을 뺐다. 진짜 자기관리다”라고 말했다.

앞서 성동일은 지난 6월 가수 겸 배우 혜리의 유튜브에 출연해 자신의 체중 감량 비결로 ‘걷기 운동’을 꼽았다.

성동일은 “무릎 연골이 안 좋아져서 (러닝에서) 걷는 걸로 바꿨다”며 “보통 한 14㎞, 많이 걸으면 27㎞ 걷는다. 촬영 없는 날은 매일 매일 걷는다”고 밝혔다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “지드래곤, 첨성대 앞 무료 공연” KTX 매진됐는데…경주시 펄쩍 뛰었다

    thumbnail - “지드래곤, 첨성대 앞 무료 공연” KTX 매진됐는데…경주시 펄쩍 뛰었다

  2. 다비치 강민경, 경희대 ‘제적’ 처리…“잘렸다” 어쩌다

    thumbnail - 다비치 강민경, 경희대 ‘제적’ 처리…“잘렸다” 어쩌다

  3. “남친과 결혼하려 성전환수술 했는데…남녀 안 가리고 바람피워”

    thumbnail - “남친과 결혼하려 성전환수술 했는데…남녀 안 가리고 바람피워”

  4. “로또 내놔!” 식당서 칼부림…주인 부부 중태

    thumbnail - “로또 내놔!” 식당서 칼부림…주인 부부 중태

  5. 체포된 23세 미녀 인플루언서 ‘충격 실체’…마약 밀매 조직 두목이었다

    thumbnail - 체포된 23세 미녀 인플루언서 ‘충격 실체’…마약 밀매 조직 두목이었다

  6. ‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”

    thumbnail - ‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved