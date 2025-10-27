logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“‘사랑해’ 안 한지 오래 됐다”…이효리♥이상순 충격 고백, 무슨 일?

입력 2025 10 27 15:41 수정 2025 10 27 15:41
기사 소리로 듣기
다시듣기
MBC 라디오 FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에는 이효리가 게스트로 출연했다. MBC 라디오 제공
MBC 라디오 FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에는 이효리가 게스트로 출연했다. MBC 라디오 제공


방송인 유재석이 아내 나경은을 향한 ‘사랑꾼 면모’를 드러냈다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는 ‘부부 동반은 핑계고’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 가수 이효리·이상순 부부, 방송인 홍현희·제이쓴 부부가 게스트로 출연해 유재석과 부부간 애정 표현에 관해 이야기를 나눴다.

이효리가 “사랑한다고 하신 적 있어요?”라고 묻자, 유재석은 “저는 문자로 자주 합니다”라고 답했다.

유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


이에 이효리는 “아 정말요? 대단하다”며 놀라워했다.

이효리가 “육성으로는요?”라고 되묻자, 유재석은 “‘사랑해’라고 하죠”라며 쑥스러운 미소를 지었다.

이효리가 “늦게 들어가거나 잘못했을 때 하는 거 아니에요?”라고 추궁하자, 유재석은 “제가 잘못했을 때요”라고 인정해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


유재석은 이어 “그럴 땐 진짜 ‘이건 말 안 하면 큰일 나겠다’ 싶을 때가 있다”며 “그때는 ‘사랑해’라고 해야 한다”고 말해 웃음을 더했다.

이효리는 “그래도 그렇게라도 들으면 좋죠”라고 부러워했다.

이효리·이상순 부부는 ‘사랑해’라는 표현을 안 한 지 오래됐다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


이효리는 “거의 24시간 붙어 있는데 뭘 보고 싶냐. 너무 붙어 있어요. 개인적인 약속이 거의 없어요”라고 말해 웃음을 자아냈다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “지드래곤, 첨성대 앞 무료 공연” KTX 매진됐는데…경주시 펄쩍 뛰었다

    thumbnail - “지드래곤, 첨성대 앞 무료 공연” KTX 매진됐는데…경주시 펄쩍 뛰었다

  2. 다비치 강민경, 경희대 ‘제적’ 처리…“잘렸다” 어쩌다

    thumbnail - 다비치 강민경, 경희대 ‘제적’ 처리…“잘렸다” 어쩌다

  3. “남친과 결혼하려 성전환수술 했는데…남녀 안 가리고 바람피워”

    thumbnail - “남친과 결혼하려 성전환수술 했는데…남녀 안 가리고 바람피워”

  4. “로또 내놔!” 식당서 칼부림…주인 부부 중태

    thumbnail - “로또 내놔!” 식당서 칼부림…주인 부부 중태

  5. 체포된 23세 미녀 인플루언서 ‘충격 실체’…마약 밀매 조직 두목이었다

    thumbnail - 체포된 23세 미녀 인플루언서 ‘충격 실체’…마약 밀매 조직 두목이었다

  6. ‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”

    thumbnail - ‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved